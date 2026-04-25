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▲一名跟了惠利7年的員工（右）透露，如果惠利不續約，大家都會沒工作，沒想到惠利不只續約，還把續約金全給團隊，讓她邊講邊落淚。（圖／YouTube@혜리）

惠利放棄續約金 全當獎金送工作人員

韓星續約金怎算？新人、資深大不同 大咖千億都有可能

惠利介紹 出道16年的資深女星、影視歌三棲

韓星惠利近日公開飛往馬爾地夫的員工旅遊影片，親自帶著長期合作的髮型、化妝團隊同行，並在出發前坦言「大家真的太辛苦了，所以想一起留下開心的回憶。」背後原因也隨之曝光，原來她當年與經紀公司SUBLIME續約時，直接放棄動輒數十億韓元的續約金，改把整筆金額發給工作人員當獎金，拯救險失業的7年資深員工，暖舉在韓網引發討論。惠利的工作人員爆料，惠利當年跟公司SUBLIME合約到期，不知道她是否續約，加上自己跟了她7年，如果沒有續約，很多人會因此沒工作，結果有一天老闆把自己叫去，說惠利點頭續約，但條件是「惠利不拿續約金，說把那筆錢當你們的獎金！」那時候大家聽到全部爆哭，還說從那之後就覺得離不開這間公司。惠利守護工作人員的暖舉還不只一件，一位男員工就說，有一次陪她去百貨公司挑殺青禮物，結果拍攝結束上車後，惠利挑的禮物錢包放在他車上，他嚇到整雙手都在發抖。另一位新進人員則透露，自己沒出過國，有一天惠利打給她，要她去辦護照，「結果一去就是馬爾地夫獎勵旅行，護照第一個章就是馬爾地夫！」惠利是韓國歌手、演員，近年拓展領域發展自媒體，認真經營YouTube頻道，近日公布一支跟工作人員去馬爾地夫旅遊的影片，她說自己一直想去馬爾地夫，如今美夢成真，而這趟旅行別具意義，她親自帶著長期一起合作的髮型與化妝工作人員同行，在前往機場的路上，惠利也解釋原因：「大家真的都太辛苦了，所以想一起留下開心的回憶。」韓國藝人簽約金怎麼算？其實新人、資深以及續約金額都不同，整體金額主要取決於藝人的吸金能力、知名度、合約年限與續約次數，越紅、帶來的收益越高，談判籌碼就自然一路往上飆。新人出道時多落在500萬到1000萬韓元（約台幣23萬元），甚至常與培訓費綁在一起，但一旦晉升頂級巨星，續約金動輒飆到數十億甚至上百億韓元（約台幣2.3億元）都有可能，像BLACKPINK曾被傳出千億級規模，G-Dragon換公司時，也把部分簽約金換成股票，直接玩長線投資。惠利出身女團Girl's Day，2010年以16歲之姿出道，初期以《Twinkle Twinkle》、《Hug Me Once》走可愛風打開知名度，後來成功轉型性感路線，2013年靠《Expect》的吊帶舞爆紅掀起模仿潮，隔年再以《Something》橫掃多項音樂獎。不過團體在2019年合約到期後，全員選擇不續約，各自發展但不解散。之後她從偶像跨足戲劇，2015年憑《請回答1988》女主角「成德善」一角人氣再翻倍，也正式站穩演員位置，還與男主角柳俊烈從戲裡愛到戲外。當時身為當紅偶像的她，公開戀情本來就有風險，但她仍選擇大方認愛，兩人一路交往8年，幾乎把青春都投入這段關係，只是最後卻以分手收場。