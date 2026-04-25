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洛杉磯湖人隊今（25）日在季後賽首輪第三戰（G3）中，在30秒內追平6分分差，最終在延長賽以112：108擊敗休士頓火箭，取得3：0聽牌優勢。賽後，火箭隊總教練烏杜卡（Ime Udoka）對於球員在關鍵時刻的低級失誤感到怒不可遏，公開質疑球員「懼怕關鍵時刻」。然而，這番言論隨即遭到多家美媒砲轟，批評烏杜卡只會將球員推出去當「替罪羊」。火箭隊在正規時間最後30秒還保有6分領先，卻因連續兩次低級失誤葬送勝利。烏杜卡在賽後記者會上毫不留情地表示：「那是低級且離譜的失誤，我不知道該說這是因為年輕，還是說他們根本懼怕關鍵時刻。」烏杜卡更進一步告誡球員必須「成熟起來」，他直言：「你們早已不是初出茅廬的新人，大家都打過季後賽了，而且我們之前也逐一復盤過錄像中的每一個回合。」顯然對於球員在場上未能執行計畫感到極度失望。烏杜卡的「甩鍋」言論迅速在社群媒體上引發熱議。知名美記凱文奧康納（Kevin O'Connor）轉發其訪問並酸溜溜地評論：「反正你就是不沾鍋（意指永遠推卸責任）。」另一位美記布雷特席格（Brett Siegel）則更加憤怒，直接發文痛批烏杜卡的帶隊方式：「在輸球後把自己的球員推出去當替罪羊，是非常糟糕的做法。」媒體普遍認為，作為總教練，在這種史詩級崩盤後應該承擔部分調度責任，而非第一時間將箭頭指向年輕球員。反觀湖人隊則沉浸在逆轉勝的喜悅中。今日砍下 22分的八村壘賽後坦言，當第四節看起來要輸球時，全隊情緒確實很低落，「說實話，如果是常規賽（例行賽）的話，我們可能就放棄了。」詹姆斯（LeBron James）也對這次逆轉感觸良多，他表示：「不到最後一刻比賽就不會結束，這很顯然。我們完美執行了計畫，甚至將比賽拖入加時。」根據統計，湖人是近30年來第二支能在季後賽最後30秒落後6分卻能成功逆轉的球隊，這場勝利不僅展現了 41歲詹姆斯的英雄本色，也暴露出火箭隊在壓力下的心理素質缺陷。隨著湖人取得3：0領先，成為今年季後賽第一組聽牌的系列賽。根據歷史數據，過去159次3：0領先的球隊全數晉級。雙方的第四場比賽（G4）將於4月27日繼續在火箭主場舉行。