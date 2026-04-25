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▲今天第三節火箭單節三分球9投0中，前三節三分球28投7中，全場39投11中，僅有28%，反觀對手是41%。（圖／路透／達志影像）

▲休士頓火箭遭逆轉，主控范弗利特（Fred VanVleet）的缺席影響比想像中更大。（圖／美聯社／達志影像）

▲烏杜卡，最後的執教完全沒達水準。這一輪系列賽完全被瑞迪克（JJ Redick）給打敗。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓火箭打出NBA最具有黑色幽默的比賽！最後40.6秒時領先到達6分，但最終卻無法在主場拿下比賽，這一戰可能就是火箭一個階段的終結，今年夏天他們可能會迎來一次重大的轉變。沒有球員是不能離開的，包括申京（Alperen Sengun）和杜蘭特（Kevin Durant）。還記得小賈巴里史密斯曾對詹姆斯說：「我爸爸曾和你同場打球嗎？」這一句話之中蘊含著火箭最後輸球的原因，這一群球員太過年輕，他們不知道怎麼樣去打一場逆轉球，也不知道領先時如火取上。火箭被逆轉，但我們要問的是為什麼他們會被逆轉？為什麼會打到這個地步？對上這支湖人，一支西區第六的球隊不應該和對方打到關鍵時刻，他們不但成功做到了，還吞下3連敗。今天第三節火箭單節三分球9投0中，前三節三分球28投7中，全場39投11中，僅有28%，反觀對手是41%。今天火箭足足比對手多了17次進攻機會，他們18個進攻籃板優於湖人的9個，15次失誤低於湖人的20次，結果竟然無法贏球？前兩場比賽火箭出手了182次，湖人只有138次，如此懸殊的進攻次數差距，湖人竟然能在唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）都沒打情況下，以2：0優勢來到休士頓，這簡直讓人匪夷所思。在今天中場時刻，有位火箭球迷命中中場投籃，拿到25000美元。看起來火箭全場最準的可能是這位球迷，管理層乾脆給他一份合約吧，看看有沒有奇蹟發生。第四節讀秒時刻，火箭一度領先6分，結果史密斯（Jabari Smith Jr.）一次奇怪的的傳球失誤和泰特（Jae'Sean Tate）莫名的犯規，奉送史馬特罰三球，然後烏杜卡喊了一次暫停，回來之後讓菜到不行的謝潑德（Reed Sheppard）帶球直接被抄走，詹姆斯三分再進，火箭讓對手打了一次季後賽不應該出現的6：0攻勢。這顯示了這一幫球員在季後賽情況下有多不舒服，這是一套非常年輕的陣容，需要一名老成的控球者指導，但火箭現在沒有這樣的人物，杜蘭特也不是。詹姆斯在末節很給機會了，最後兩次傳球失誤，幾乎葬送了這場比賽，但火箭給了他救贖的機會。延長賽就是這個系列賽的縮影，湖人每一回合都在尋找正確的機會，利用大打小、小打大，然後創造出空檔，火箭每一回合都急忙著攻禁區，連謝潑德都在切入上籃，這支球隊已經打亂了。最終火箭在延長賽輸球也是意料之中了，年輕球員靠著拚死一搏的氣勢暫時克服了經驗問題，但當他們錯失了贏球機會後，那種自信又很快消逝。賽後史馬特談及自己永不言棄的心態時說：「永遠不要放棄，因為世事難料。比賽剩餘的時間，永遠比你想像的要多。」如果在四節讀秒時刻，有人和火箭球員說這些話，或許他們已經拿下了。目前看起來范弗利特（Fred VanVleet）的缺席影響比想像中更大，而火箭整個賽季竟然完全沒有找一名合格的控球後衛給球隊。火箭總經理史東（Rafael Stone）和總教練烏杜卡（Ime Udoka）也未能承擔起此責任，特別是烏杜卡，最後的執教完全沒達水準。他在不該喊暫停時喊了暫停，該喊暫停時卻又消失了，這一輪系列賽完全被瑞迪克（JJ Redick）給打敗，三場比賽幾乎沒有大的調整和戰術變化。雖然說火箭的問題本質上是心態和經驗，但教練應該做一些事情鼓舞球員的士氣，如果讓某人多觸球能讓他更有自信，那就應該這麼做。賽後他公開責難自家球員，說實話我認為他在火箭執教的時代已經結束了，他不可能再帶領這支球隊。火箭今年夏天極有可能會尋求一次大交易，我為申京感到可惜，他是這支球隊之中最好的球員之一，過去要和杰倫格林（Jalen Green）配、這季要和KD配，兩人都不是最適合他的外線，火箭也從未打算以他為核心運轉。如今除了湯普森，他是球隊最有價值的交易籌碼之一，我認為火箭應該要留下他，否則未來會後悔，但很可能事與願違。TA記者Will Guillory賽前報導寫道：「如果火箭在季後賽中早早出局，他們可能會在今年夏天交易申京，以換取像阿德托昆博、雷納德或米契爾這樣的心有不甘的超級球星。」申京今年季後賽場均19.5分9.5籃板、5.5助攻，命中率38.5/0%。火箭失速墜落說明並非所有天賦都能兌換成成功，這也是雷霆隊之所以了不起的原因。