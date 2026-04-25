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紐約洋基隊的火力在今（25）日徹底爆發！洋基隊全場擊出4支全壘打，以12：4的比分於休士頓客場痛擊太空人隊。這場勝利不僅讓洋基隊將連勝紀錄延伸至7場，也讓太空人隊吞下主場5連敗。雖然洋基重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）在比賽中因腿部傷勢提前退場，但團隊猛烈的攻勢仍讓比賽早早定調。洋基隊此役展現了極佳的團隊進攻。齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）表現最為搶眼，單場貢獻4分打點並跑回3分，他在首局便以2分打點安打助隊先開紀錄，隨後於第4局敲出本季第2轟。除了齊森姆外，麥克馬洪（Ryan McMahon）在第2局敲出陽春砲，萊斯（Ben Rice）也在第7局擊出本季第9號全壘打。隨後，卡巴列羅（José Caballero）在第7局同樣貢獻一記陽春彈，幫助洋基在該局灌進4分。相較之下，洋基隊長賈吉（Aaron Judge）今日2打數無安打，但靠著極佳選球眼選到了3次保送上壘。儘管贏球，洋基球迷仍感到一絲不安。強打者史坦頓在第6局擊出1分打點安打後，試圖在隊友艾斯卡拉（J.C. Escarra）擊中左外野牆邊的安打中從二壘跑回本壘，但他明顯無法全力衝刺，最終在防護員檢查後，因右小腿緊繃提前下場休息，並由葛里查克（Randal Grichuk）替補上場。華倫穩健奪3連勝 太空人麥卡勒斯慘遭重擊洋基先發投手華倫（Will Warren）主投6局被擊出7支安打僅失2分，並送出6次三振，本季開季至今表現亮眼，5場先發中僅1場失分超過2分，順利收下個人第3勝（0敗）。反觀太空人先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）則表現慘澹，主投5局被擊出6支安打、投出4次保送，失掉7分（5分自責分），吞下本季第2敗（1勝）。太空人隊僅靠著捕手迪亞茲（Yainer Diaz）的陽春砲與安打，以及舒馬克（Braden Shewmake）的全壘打追回零星分數；強打艾爾法瑞茲（Yordan Alvarez）雖擊出2支一壘安打，將連續安打紀錄推進至10場，仍無力回天。洋基與太空人的系列賽將在週六（當地時間）進行第二戰。洋基隊將由左投魏瑟斯（Ryan Weathers，1勝2敗，防禦率3.18）掛帥先發，對決太空人隊右投巴羅斯（Mike Burrows，1勝3敗，防禦率6.75）。