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NBA季後賽西部分區首輪今（25）日移師波士頓展開關鍵第三戰（G3）。聖安東尼奧馬刺隊在當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）因腦震盪保護協議缺陣的劣勢下，憑藉著新星卡斯特（Stephon Castle）與哈波（Dylan Harper）聯手拿到60分，最終以120：108逆轉戰勝波特蘭拓荒者。馬刺在系列賽取得2：1領先，成功在客場搶回優勢。馬刺隊今日展現了令人驚嘆的韌性。卡斯特全場表現無解，攻下全場最高的33分並送出5次助攻；另一名新秀哈波則展現全能身手，砍下27分10籃板的雙十數據，其中包含4記三分球。特別是在第四節後半段，兩人聯手發動一波15：1的致命高潮，直接將拓荒者推向深淵。除了雙星發揮，資深後衛福克斯（De'Aaron Fox）也穩定貢獻18分與6助攻，科內特（Luke Kornet）則在禁區展現威懾力，挹注14分10籃板，幫助馬刺在缺少文班亞馬的情況下，依然守住內線優勢。拓荒者隊今日開局順遂，老將霍勒迪（Jrue Holiday）與年輕後衛亨德森（Scoot Henderson）上半場手感火燙，帶領球隊在第二節一度打出15比2的攻勢，半場結束時以65：59領先馬刺。霍勒迪全場拿下29分、6籃板與5助攻，亨德森也貢獻了21分。然而，拓荒者在第三節後半段進攻突然斷電，被馬刺打出一波21：5的狂潮反超比分。主力前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）雖然頻繁造成殺傷站上罰球線，繳出19分、9助攻的數據，但全場12投僅2中，投籃手感低迷成為球隊追分時的隱憂。值得一提的是，拓荒者陣中的中國籍球員楊瀚森也在最後時刻替補登場，但僅抓下1個籃板，未能得分。進入第四節，雙方一度陷入僵持，但馬刺在哈波與卡斯特的帶動下，防守強度驟增，讓拓荒者在末節前半段僅得10分。隨著科內特完成雙手暴扣，馬刺將分差擴大至15分，徹底鎖定勝局。目前馬刺隊在系列賽以2：1領先，儘管文班亞馬能否在第四戰（G4）回歸仍是未知數，但這群年輕球員今日展現出的競爭力，無疑給了波特蘭巨大的壓力。拓荒者方面，利拉德（Damian Lillard）基本確定本季報銷，這支波特蘭青年軍如何在接下來的主場賽事中找回進攻節奏，將是延續賽季的關鍵。