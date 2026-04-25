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波特蘭拓荒者隊今（25）日在主場迎來睽違5年的季後賽首秀，雖然對手聖安東尼奧馬刺隊全明星中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）因傷缺陣，原本預期具備體型優勢的拓荒者能趁虛而入，不料卻落入馬刺教練團布置的陷阱，終場以 108：120 吞敗。馬刺隊在失去7呎4吋的防守長城後，戰術上迅速做出極端修正。馬刺改採移動性更強的外圍火力，利用大量的高位掩護將拓荒者的長人拉出禁區。這一策略效果顯著。在缺乏空接威脅的情況下，馬刺改由後衛群持球撕裂防線，整場比賽在禁區狂砍42分。防守端馬刺則採取全員都拚搶籃板的策略，由後衛群頻頻衝入禁區補位，完全抵銷了拓荒者的身材優勢，反倒讓原本節奏較慢的拓荒者陷入了體力消耗戰。雖然輸球，但拓荒者後場的成長還是一大亮點。老將哈勒戴（Jrue Holiday）擺脫前兩戰低迷，轟下全隊最高的29分；亨德森（Scoot Henderson）則展現卓越的判斷力，制裁馬刺沉退的防守戰術，繳出21分、5記三分球的成績單。不過問題還是出在「疲勞」。這對雙槍承擔了球隊近40%的助攻與大部分得分重心，導致第四節出現體力透支的情況。拓荒者在末節關鍵時刻出現多起非受迫性失誤，投籃也因體力問題紛紛過短，馬刺趁勢打出一波12：0的致勝攻勢，直接鎖定勝局。拓荒者在主場首戰失守，系列賽1：2落後，第四戰就會是不得不贏的一仗。教練團目前面臨兩大核心問題。一是禁區懲罰不夠徹底，既然馬刺擺出小球陣容，拓荒者就必須在進攻籃板上展現統治力，不能在對手沒有文班亞馬的情況下還在籃板球吃虧；二是外圍輪轉節奏失控，必須掐死馬刺底角的底線三分，強行將節奏拖慢，利用更具身體對抗的防守來消耗馬刺較薄弱的輪替陣容。這是一場典型的「經驗與體能」的博弈，若拓荒者無法將比賽帶回自己擅長的慢步調對抗，恐怕很難在馬刺靈活的戰術以及年輕的球員陣容下生還。