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洛杉磯道奇台灣時間今（25）日在主場迎戰芝加哥小熊，儘管先發投手希恩（Emmet Sheehan）繳出10K好投，且威爾·史密斯（Will Smith）開轟助威，但道奇後援陣容在比賽後段徹底崩盤，終場道奇以4：6吞敗，而手感較冷的大谷翔平單場慘吞3K，小熊則豪取10連勝。道奇今日開局攻勢凌厲，3局下威爾·史密斯（Will Smith）敲出右外野三分全壘打奠定優勢，4局下韓國好手金慧成補上適時安打，幫助球隊取得4：0領先。先發投手希恩（Emmet Sheehan）今日表現神勇，主投6.1局飆出10次三振，原本勝券在握，沒想到在退場後，道奇引以為傲的牛棚卻接連失守，將到手的勝利拱手讓人。此外，大谷翔平今天手感依舊低迷，全場4打席吞下3次三振，打擊率僅0.237，不僅連51打席無全壘打，也陷入連兩場無安打的泥淖。此外，道奇強打塔克（Kyle Tucker）在4局原有一支全壘打架勢的深遠飛球，卻被小熊日籍右外野手鈴木誠也（Seiya Suzuki）以驚人的撞牆跳接沒收，這次關鍵守備也間接開啟了小熊隊後續的逆轉氣勢。隨大谷翔平手感冷冰、道奇牛棚失常，小熊隊自7局起展開反撲，先是從道奇第2任投手維西亞（Alex Vesia）手中追回3分；8局上布瑞格曼（Alex Bregman）從崔南（Blake Treinen）手中擊出陽春砲扳平比數。戰至9局上，道奇終結者史考特（Tanner Scott）在平手僵局下被史瓦本（Dansby Swanson）炸裂致勝兩分砲。道奇在比賽末局毫無還手之力，眼睜睜看著小熊帶走逆轉勝，也拿下10連勝。