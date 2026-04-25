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洛杉磯道奇隊於今（25）日在主場以4：6不敵芝加哥小熊隊。陣中二刀流球星大谷翔平全場3打數無安打，並慘吞下本季首次單場3次三振，近期已連續13個打席未見安打。儘管打擊陷入嚴重低潮，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後明確表示，目前完全沒有調整大谷打序的打算，將持續讓他在第1棒的位置上尋找狀態。大谷翔平今日擔任先發第1棒、指定打擊。面對小熊隊右投泰隆（Jameson Taillon），大谷在首局與第3局接連遭到三振，其中第3局更是在無人出局、一二壘有人的大好得分機會下揮空。雖然他在第5局選到保送上壘，終結了連續12打席未上壘的窘境，但關鍵時刻的火力依舊缺席。第7局兩出局一壘有人時，大谷面對左投羅利森（Ben Leeper），在2好2壞下看著一顆外角滑球進壘，原本主審判定為壞球，但小熊隊隨即提出「自動投球判定系統（ABS）」挑戰。經過電腦畫面重審，該球判定為壓線擦邊球，主審更改判定為三振，讓大谷吞下本季首度的單場3K，打擊率持續下探。針對大谷連續3場比賽無安打、13打席顆粒無收的慘狀，媒體在賽後記者會詢問羅伯斯總教練，是否會考慮將大谷的打序往後調降？羅伯斯堅決地回應：「我會選擇賭他繼續在第1棒揮棒。重點在於，如果要把他換掉，那你要換誰上來？對我來說，我只會繼續賭在大谷身上，我相信他會自己解決問題。」羅伯斯進一步分析，雖然結果不盡理想，但大谷今日在擊球紀律上已有改善，對於邊角球的選球表現不錯，「對手投得很出色，我覺得大谷的內容正在變好，只是結果還沒跟上。」大谷翔平目前正經歷轉隊後的低潮期，打擊率與攻擊指數（OPS）均低於預期。然而，羅伯斯總教練的「信任票」顯示出球團對於這位31歲巨星的絕對支持。