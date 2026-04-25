如果真的相愛，其實不會一直那樣把愛掛在嘴邊。愛就是存在在內心最底層的東西。

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▲IU（右）認為如果真的相愛，就不會把愛掛在嘴邊說。（圖／YouTube@이지금 [IU Official]）

IU頻被傳分手李鐘碩 公開感情觀「愛不用掛在嘴邊」

就是啊，如果真的相愛，其實不會一直那樣把愛掛在嘴邊。愛就是存在在內心最底層的東西。

韓星IU主演的戲劇《21世紀大君夫人》自4月10日播出後廣受好評，她近日召集演員群邊佑錫、劉秀彬、李妍作客YouTube頻道《迷你調色盤》分享拍攝幕後花絮，意外公開感情觀，IU認為：「」雖然這段是在比喻對朋友的愛，但外界也認為這是她的愛情觀，也覺得這正是她認愛李鐘碩4年後，不公開放閃的原因之一。邊佑錫回想《21世紀大君夫人》一場即興演出的戲碼，「有一場跟秀彬一起拍的戲，那一段真的很卡關。」劉秀彬解釋：「那是第2集出現的場面，是隔了一段拍攝時間後才拍的，2個人變得更熟、感情也更深，所以反而因為太想表現好而覺得困難。」邊佑錫也補充：「因為變得更愛了，那份愛變更大，所以才會這樣。」聽到這段話的李妍開玩笑說：「你說變得更愛，代表一開始的愛只有一點點吧？」IU也笑著回應：「邊佑錫沉默了一下後表示：「我最近反而覺得，表達出來很好，人就是要表達。」劉秀彬立刻接話「哥我愛你」，邊佑錫也回「我也愛你」，並再次強調「所以愛是要說出口的」。IU自2022年起與李鍾碩公開戀愛，至今已邁入第4年，兩人據悉是透過2012年SBS《人氣歌謠》結緣。當時李鍾碩曾在粉絲論壇文展現愛意「這是長久單戀的結果」，IU也提到「和認識很久的同事彼此依靠，培養出美好的感情。」但幾乎不放閃的2人，過去多次被傳出分手，最後都證實是假消息。