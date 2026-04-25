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洛杉磯道奇隊今（25）日在主場對陣芝加哥小熊隊，演出了一場令球迷心碎的崩盤秀。原本靠著先發投手希恩（Emmet Sheehan）6又1/3局10K失1分的優異表現，道奇一度手握3分領先，不料牛棚接手後集體大「放火」，終場以4比6遭小熊隊逆轉。隨著守護神迪亞茲（Edwin Díaz）因傷長期缺陣，去年困擾道奇的牛棚惡夢似乎再度降臨，暫代關門任務的史考特（Tanner Scott）再度放火，導致球隊被逆轉，成為眾矢之的。道奇隊此役前半段打得順風順水，捕手史密斯（Will Smith）在第4局敲出先制3分砲，助隊取得4：0領先。然而第7局起戰雲變色，第二任投手貝西亞（Alex Vesia）接手後連挨2支適時安打，分差被縮小至1分；第8局換上崔南（Blake Treinen），卻被布萊格曼（Alex Bregman）敲出追平陽春彈。關鍵的第9局，羅伯斯（Dave Roberts）教練指派史考特登板，他卻在無人出局一壘有人的情況下，被史旺森（Dansby Swanson）轟出決定勝負的逆轉2分砲。這也是道奇牛棚近期再度搞丟先發投手的勝投，引發主場球迷強烈不滿。道奇季前重金引進迪亞茲，原希望徹底解決牛棚不穩的問題，不料迪亞茲近日因右肘手術進入長期傷兵名單。羅伯斯教練賽前雖表示「想著不在的人也沒用」，並對現有投手表示信任，但今日的結果顯然是一記耳光。特別是史考特，他去年就曾因單季高達10次救援失敗而飽受批評。今日他再度於關鍵時刻挨轟，讓日本與美國社群媒體上的球迷炸鍋，紛紛留言「又是既視感」、「這跟去年一模一樣」、「道奇這麼有錢，應該找更穩定的投手」。面對外界質疑，羅伯斯教練賽後坦言：「這三人（貝西亞、崔南、史考特）都是我們信任的投手，我不認為調度有什麼問題，今晚單純只是他們沒能完成該做的工作。」羅伯斯強調，不會因為迪亞茲不在就動搖信心，現有的投手必須自己站出來解決困境。道奇隊目前牛棚信心重挫，且面對的是正處於10連勝巔峰的小熊隊。明日（26日）道奇預計派出日籍王牌佐佐木朗希先發。