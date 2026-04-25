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▲替補出發的哈波更是驚艷全場，僅打30分鐘就以12投9中的超高命中率攻下27分、10籃板，其中下半場一人獨拿22分。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺隊今（25）日在季後賽首輪第三戰（G3）看到未來希望。雖然建隊基石文班亞馬（Victor Wembanyama）因腦震盪保護協議缺陣，但馬刺這群年輕小將展現強大韌性，在一度落後15分的情況下，靠著後場雙星卡斯特（Stephon Castle，圖中者）與哈波（Dylan Harper）合砍60分，終場以120：108逆轉擊敗波特蘭拓荒者，系列賽取得2：1領先。這場勝利向全聯盟宣告：聖城的未來，絕不僅僅只有文班亞馬。年僅21歲的卡斯特與20歲的哈波，今日聯手統治了比賽。卡斯特先發出賽34分鐘，18投10中高效砍下33分、5助攻；而從替補出發的哈波更是驚艷全場，僅打30分鐘就以12投9中的超高命中率攻下27分、10籃板，其中下半場一人獨拿22分。根據數據統計，這對不到22歲的隊友同場各拿25+得分，成為NBA歷史上繼雷霆隊杜蘭特（Kevin Durant）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）後的第二對組合。卡斯特賽後盛讚隊友：「哈波真是個狠角色，他如此有才華卻願意接受替補角色，這非常特別。」比賽進入第三節中段，馬刺因體型劣勢一度落後達15分，眼看系列賽就要陷入被動，馬刺主帥換上福克斯（De'Aaron Fox）與卡特布萊恩特（Carter Bryant）改打小球陣容，收到了奇效。哈波在此時全面接管比賽，他在第四節連續展現後撤步底角三分與後仰扣籃，被美媒評價彷彿看見了巔峰時期的哈登（James Harden）。馬刺在第三節末到第四節初打出一波15：1的致命高潮。除了進攻端的火力，卡特布萊恩特在防守端挑釁拓荒者前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）並成功將其限制到全場15投僅3中，徹底點燃了馬刺全隊的士氣。這場勝利對馬刺而言意義非凡，這證明了即便沒有文班亞馬的護筐與牽制，馬刺的重建藍圖依然清晰且強大。卡斯特展現了如早期萊納德（Kawhi Leonard）般的防守剽悍與反擊迅猛，而哈波則展現了超越年齡的冷靜與技術。在此之前外界還有疑慮，卡斯特和哈波外線都不夠穩定，未來是否要交易其中一人，換成一名當打之年的後場球星，但兩人的進步幅度，以及這一場展現出來的膽識，或許可以讓馬刺管理層安心一些。馬刺這群年輕「小鬼」展現出的強硬、努力與智慧，讓這場客場逆轉勝成為本季最好的一場比賽。隨著系列賽重回馬刺節奏，這支聖城青年軍正用實力證明，他們已經準備好在季後賽舞台大顯身手。