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紐約洋基隊今（25）日在客場對陣休士頓太空人，全隊火力全開擊出13支安打、包含4發全壘打，最終以12：4輕鬆帶走勝利，豪取7連勝。洋基目前以17勝9敗的戰績穩坐美聯東區第一。不過陣中明星外野手貝林傑（Cody Bellinger）在前一場比賽中一個「轉手套」的舉動，卻意外成為媒體焦點，更讓深陷連敗泥淖的世仇紅襪隊慘被捕刀。今日比賽洋基從首局就展現侵略性，靠著對手失誤與奇澤姆（Jasrado Chisholm Jr.）的適時安打先拔籌碼。隨後比賽進入洋基全壘打秀，馬洪（Ryan McMahon）、奇澤姆、萊斯（Ben Rice）以及卡巴列羅（Jose Caballero）接連擊出陽春砲，讓太空人隊毫無招架之力。洋基隊目前的連勝氣勢，反映出全隊處於極佳的心理與競技狀態，這種「強者餘裕」甚至展現在球員守備時的小動作上。在昨日洋基戰勝紅襪的比賽中，當時比賽僅有2分分差，守左外野的貝林傑被拍到在對手擊球前，將右手的手套完全脫下，並像耍特技「玩盤子」一樣，讓手套在手上瘋狂旋轉。這段影片隨即在社群媒體瘋傳，甚至有網友戲稱：「貝林傑在3秒內轉了420圈，打破了MLB及世界紀錄。」雖然此舉被部分媒體指責為「對紅襪隊不禮貌」，但也有觀點認為，這正是兩隊目前排名差距的縮影。美國媒體《Larry Brown Sports》指出，貝林傑的舉動雖然很失禮，但責任全在波士頓紅襪。報導中辛辣評論：「紅襪在系列賽被對手打出3：12的懸殊比分，如果你希望獲得對手的認真對待，就應該展現出更強的韌性。」目前紅襪隊不僅在美東墊底，今日又以3：10慘敗給金鶯，吞下4連敗。相較於洋基隊的如日中天，這對美東世仇的明暗對比，在此刻顯得格外諷刺。