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中華職棒樂天桃猿今（25）日持續在大本營桃園球場迎戰味全龍，昨（24）日受到雨勢影響延賽，今晨雨勢減緩，雖然未出現陽光，但也沒再降雨，有機會如期開賽。有趣的是，球場場務人員出動噴槍，重現經典「火烤本壘」方式，加速本壘板附近紅土的水分揮發。桃猿昨日與龍隊展開3連戰，不過受到大雨影響，開打前4小時就早早宣布延賽。昨日宣布延賽後，桃園雨勢不斷，但今晨雨勢已暫緩，桃園球場雖然未出陽光，但天氣穩定，有機會如期開賽。由於場地溼滑，今日賽前雙方取消打擊練習，選手改在外野進行熱身，為了加速場地快速恢復，場務人員出動噴槍，重現經典「火烤本壘」方式，加速本壘板附近紅土的水分揮發。桃猿目前與獅隊並列第4，今日推出洋投艾菩樂先發，本季出賽4場拿下1勝3敗，防禦率仍是5.09。艾菩樂今年與龍隊交手1次，吞下1敗，對戰防禦率1.80。龍隊目前與雄鷹並列聯盟龍頭，今日由「本土洋將」伍鐸掛帥，本季出賽2場無勝敗紀錄，防禦率2.92。去年與桃猿交手7場，伍鐸拿下2勝2敗，對戰防禦率2.16。