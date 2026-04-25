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中華職棒味全龍投手「土虱」開季從二軍出發，4月21日對樂天桃猿二軍主投6局無失分，二軍累積3場出賽，防禦率僅0.60。龍隊總教練葉君璋今（25）日表示，曾仁和下週將升上一軍，扛一場比賽的先發，葉總指出，曾仁和今日的牛棚狀況是他看過最好的一次，「下禮拜如果他可以掌握現在的狀況，應該還蠻期待的。」龍隊巡迴統籌教練古久保健二則說，曾仁和雖然還欠缺球速，但所有球種都能掌控自如，「我覺得沒問題，他已經準備好了。」曾仁和去年底離開桃猿後，本季轉戰龍隊，開季並未在一軍名單，目前在二軍出賽3場，局數越拉越長，4月21日對桃猿二軍主投6局無失分，目前累積3戰，15局失4分（1分責失），防禦率0.60。龍隊總教練葉君璋今日賽前宣布，曾仁和下週會重返一軍，擔任一場先發，「 今天看他在投（牛棚），我覺得他調整得算不錯。 比賽會怎麼樣其實很難講，不過這2天的調整應該又比上一場在二軍時更好。」葉總直言，曾仁和今日的牛棚狀況，是他看過感覺最好的一次，「下禮拜如果他可以掌握現在的狀況，應該還蠻期待的。」對曾仁和是否會球數、局數的限制？葉總笑說，「會設定分數！ 沒有啦，投手教練應該會看他比賽的狀況去安排，依照我們球隊運作的方式和設定的狀況去使用他，不會特別為了他去做什麼改變。」龍隊巡迴統籌教練古久保健二指出，曾仁和目前球威很紮實，控球也很不錯，「連續2場都丟得蠻不錯，如果身體沒有什麼狀況的話，目前都是比較順利的。」古久保表示，曾仁和今年的身體狀況比去年好一點，「關於投球這件事，我覺得完全沒有問題。」不過在二軍的3場比賽，曾仁和最快球速僅142公里，古久保坦言，目前確實欠缺球速，「但相對的，他現在所有球種都能夠掌控自如。」古久保直言，曾仁和目前能持續投出內容非常好的比賽，「所以我覺得沒問題，他已經準備好了。」