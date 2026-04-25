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▲IU和演員劉秀彬（左）、李妍（右）因為合作《21世紀大君夫人》結緣，因而成為好友。（圖／YT@MBCentertainment）

IU近期為宣傳新劇《21世紀大君夫人》登上各大節目宣傳，日前她為了力挺好友劉秀彬，現身MBC綜藝《我獨自生活》錄製。在與同劇演員劉秀彬、李妍吃飯期間，IU突然提及前陣子外公過世的消息，並首度在鏡頭前向兩位好友致謝。她透露在眾多朋友當中，只有他們兩人特地趕赴靈堂弔唁，讓她十分感動，義氣十足的行為引發全網關注。節目中，三人先是在漢江悠閒散步，隨後前往餐廳用餐。吃飯途中IU感性表示，外公離世時，劉秀彬與李妍是友人中唯二到場致意的藝人，她坦言：「在我的朋友群裡，幾乎只有你們兩個來了，真的很謝謝你們第一時間趕到。」不僅讓IU深受感動，連IU的父母也感到既驚訝又感激，事後仍不斷對兩人表達謝意。除了親自到場支持，兩人的細心更是IU在治喪期間的重要支柱。她分享劉秀彬當時準備了多種口味的巧克力，並細心地分裝在夾鏈小袋中，方便疲累的家屬隨時補充能量。巧合的是，李妍也不約而同帶著巧克力現身，希望能為忙碌的家屬帶來慰藉。IU強調，看似微小的細節，在艱難時刻都帶給她很大的力量。聚餐中也穿插了不少溫馨笑料，IU爆料父母第一次見到劉秀彬本人後，被他的顏值驚艷，直誇「本人真好看」，反轉了他在螢幕上的諧星形象。IU還開玩笑虧劉秀彬：「每次講到這件事他都會特別開心！」而在用餐結束後，身為哥哥的劉秀彬更直接掏出信用卡結帳請客，拒絕讓兩位妹妹付錢。事實上，IU、劉秀彬與李妍因合作《21世紀大君夫人》結緣，三人感情好到曾一同前往濟州島旅遊。在節目中則是初次公開喪禮背後的溫馨故事，不僅讓觀眾看見IU私下真性情且重情義的一面，也再次印證了三人之間的好交情。