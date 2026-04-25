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中華職棒樂天桃猿投手朱承洋本季專職球隊終結者，會搭配LED燈光秀以及出場曲《Narco》登板「關門」，今（25）日與明日桃猿舉辦日式主題日「YOKOSO桃猿」，會以小號吹奏《Narco》，朱承洋聽到後，相當期待，「希望有機會能上場感受。」《Narco》風靡世界棒壇，最知名的使用者，為道奇隊守護神迪亞茲（Edwin Diaz），出場時搭配燈光秀以及小號吹奏，不僅氣勢磅礴，還極具個人特色。朱承洋表示，固定投終結者的心態跟過去沒有不同，「中繼、後援上去就是要全力把分數壓下來，不要讓對方有得分機會。我覺得心態上沒有改變。」朱承洋透露，去年季末接任終結者時，就沒把第9局當成最後一局去投，「會當成第7、8局，因為如果一直想著是第9局，壓力會比較大，反而會綁手綁腳。」朱承洋季前因腳部拉傷，開季並未從一軍出發，但傷癒歸隊後，投球表現穩定，目前跨季連續14場救援成功。朱承洋說，受傷後就是把腳步放慢，「聽從教練的建議，先把身體調整到位再上場。」朱承洋目前出賽後援7局飆出12K，三振率52.17%，「主要是跟捕手討論怎麼對付打者，我前5局會在休息室觀察打者，5局後會看電視看他們攻擊的策略，上場前再跟捕手討論，沒有刻意追求三振，就照策略去投。」朱承洋去年球季尾聲扛下終結者，從台灣大賽開始，只要登板就會搭配出場曲《Narco》與燈光秀，他笑說，走上投手球時，並沒有刻意算腳步，可能是球團DJ有配合他的節奏。《Narco》風靡世界棒壇，最知名的使用者，為道奇隊守護神迪亞茲，出場時搭配燈光秀以及小號吹奏，不僅氣勢磅礴，還極具個人特色。由於這2天桃猿舉辦日式主題日「YOKOSO桃猿」，4到6局將會以小號吹奏應援，球團也加碼，在朱承洋登板時，吹奏小號版的《Narco》，朱承洋聽到後也相當期待，「希望有機會能上場感受。」