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▲雲豹此役取勝後順利收下季後賽門票，明日將與福爾摩沙夢想家展開正面對決，勝者將直接登頂本季例行賽王座。（圖／台啤永豐雲豹提供）

桃園台啤永豐雲豹今（25）日正式回歸整修後的桃園巨蛋主場，在全場球迷助陣下，洋將迪亞洛與米勒雙雙砍下「雙十」數據，率隊以99：85擊敗高雄全家海神。雲豹此役取勝後順利收下季後賽門票，明日將與福爾摩沙夢想家展開正面對決，勝者將直接登頂本季例行賽王座。開賽之初，雲豹靠著米勒的進攻箭頭作用與本土球員董永全的外線火力，首節取得23：18領先。次節海神艾德（Edgaras Zelionis）爆發單節獨拿19分，一度威脅雲豹領先地位，半場結束雲豹僅以2分微幅領先。戰局在易籃後發生轉折，雲豹迪亞洛展現驚人宰制力，單節狂轟12分、11籃板，搭配海神進攻陷入低潮、外線7投全失，雲豹單節打出32：15的狂暴攻勢奠定勝基。終場雲豹就以14分之差擊敗海神。數據方面，迪亞洛攻下31分、18籃板，米勒挹注29分、10籃板。賽後雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）感性表示，這是一個漫長的球季，今天終於確定晉級對團隊是很大的肯定。談到球隊能長期維持在龍頭位置，羅德爾點出關鍵：「我們是聯賽中唯一一支整個賽季都沒有更換洋將的球隊。在其他球隊經歷傷勢或洋將調整時，我們始終維持著極強的凝聚力。」對於回歸桃園巨蛋，羅德爾也給予高度評價：「主場優勢非常重要，我們在場館更換的過程適應得很好，回到這裡的感覺非常棒。」此役另一焦點是主力前鋒林信寬的傷癒歸隊。他賽後表示膝蓋復原狀況良好，教練在賽前也有告訴他今天的時間不會那麼多，測試一下我的膝蓋目前的情況是能不能接受這麼高強度的比賽。接著他進一步說：「回到巨蛋就像家一樣，在整修好的家贏球是最開心的事。」而傳出本季新高11次助攻的高錦瑋則展現大將之風，幽默提到新主場「地板很新、廁所很乾淨」。面對執行長張建偉曾提到「學習如何當王者」的課題，高錦瑋謙虛表示，身為年輕球隊，他們仍在尋找最適合的打法，特別是今年強化的防守壓迫與轉換快攻。隨著季後賽門票到手，雲豹明日將在主場迎戰夢想家，展開例行賽龍頭爭奪戰。林信寬強調：「我們會先把自己準備好，全力執行教練佈置的任務，目標就是守住主場優勢。」