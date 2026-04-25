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日本職棒埼玉西武獅隊的台灣好手林安可今（25）日在客場挑戰樂天金鷲隊的賽事中繳出來日後的代表作！林安可全場5支3、單場灌進4分打點，更在第8局擊出決定勝負的2分全壘打。西武獅隊最終在全場23安打的亂打戰中以9：7擊敗樂天，排名成功超越日本火腿升至太平洋聯盟第4位。賽後受訪時他不改謙遜本色，直言「還沒完全適應日本投手」，努力去應對美一戰。今日雙方形成激烈的拉鋸戰。林安可在第1局與第3局就分別貢獻兩次適時安打，幫助球隊緊咬比分。雙方5：5僵持至第8局，西武隊發動猛烈攻勢，先靠著渡部聖弥的適時三壘安打與卡納里奧（Alexander Canario）的安打攻下2分。隨後在兩出局一壘有人的情況下，林安可瞄準對手西垣雅矢投出的偏高直球，一棒掃出右外野牆外。這發兩分砲不僅是他本季第2號全壘打，也幫助西武隊一舉擴大領先優勢至4分，奠定勝基。雖然繳出單場3安4打點的亮眼數據，林安可在賽後受訪時表現得相當謙虛。談到那一發關鍵全壘打，林安可露出笑容表示：「當時直球正好來到我鎖定的位置。」不過，當被問及是否已經適應日本職棒的投球節奏時，林安可坦言：「還不能說已經完全習慣了（日本投手），但我會更加努力去應對每一場比賽。」除了打擊端的發力，西武獅隊今日也見證了新星的誕生。曾於今年2月擔任日本武士隊支援成員出賽的19歲小將篠原響，在第7局平手時登板，以最快156公里的火球連發，僅用13球就完成三上三下。隨著隊友在第8局攻下大分，篠原響也順利收下職業生涯的首場勝投。第9局西武守護神岩城颯空守住2分領先，拿下本季第7次救援成功。西武獅隊在林安可的帶動下，展現出強大的韌性，也為後續的排名衝刺注入強心針。