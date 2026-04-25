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115學年度四技二專統一入學測驗（統測）於今（25）日登場，首日測驗圓滿順利結束，總計應試人數為6萬5802人，而今日整體考試並無重大違規事件發生，僅少數違規為考生攜帶手機進入考場，整體情形順利。此外，共接獲6名考生突發傷病，已妥善因應。技專校院入學測驗中心指出，今日下午1時30分開始舉行第二節共同科目「國文科」及第三節「英文科」測驗。全國共設有32個考區、66個分區，應試人數65802人，其中，「國文科」缺考3598人，缺考率為5.47%；「英文科」缺考3699人，缺考率5.62%。測驗中心表示，今日整體應試情形順利，各考場秩序井然，沒有重大違規事件，今日共接獲6名突發傷病考生通報，已即時啟用6間備用試場，妥善因應緊急情況，確保考生應試權益不受影響。此外，今日考場內發生少數違規事件為攜帶手機進入考場，上述個案已提報試務工作委員會，將依相關規定進行後續處理。測驗中心並指出，各節考試結束30分鐘後，供考生及各界參考。測驗中心提到，首日考試順利圓滿完成，期盼次日測驗全國考生應試順利，預祝全體考生金榜題名。測驗中心也提醒，考生隨時留意次日相關應試規定與考試時間安排，其資訊將公告於本中心網站，以供考生及各界參考。