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▲曾沛慈參賽《乘風2026》在對岸人氣暴漲，一舉一動都成為話題。（圖／曾沛慈微博）

▲曾沛慈（右）和舞蹈指導淡淡嘴對嘴親吻，相關影片和貼文單日破百萬點閱，關鍵字登上熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲曾沛慈（左）和老公孫立衡結婚約4年，私下甜蜜互動宛如偶像劇。（圖／曾沛慈臉書）

曾沛慈參賽中國大齡女團選秀節目《乘風2026》（《浪姐7》）在對岸人氣暴漲，一舉一動都成為話題，她昨（24）日在直播現場和舞蹈指導淡淡（戴萌）嘴對嘴親吻，相關影片和貼文單日破百萬點閱，關鍵字登上熱搜，粉絲興奮大喊：「曾沛慈妳為了氣我什麼都做得出來！」《乘風2026》昨天二公直播期間，孫怡組在台上表演歌曲〈親親〉，這時曾沛慈和舞蹈指導、中國歌手淡淡（戴萌）在後台交頭接耳，互說悄悄話，後來淡淡轉頭離去，曾沛慈突然一把抱住對方，兩人便在眾目睽睽之下蜻蜓點水式的接吻，親完後才分開。後來有消息指稱導演組疑似對曾沛慈和淡淡親吻的行為做出提醒手勢，但未獲官方證實，曾沛慈女女接吻的畫面，讓許多粉絲情緒激動，「啊啊啊，親上了」、「怎麼就不親我」、「然後就被黃牌警告了」、「我也要和姐姐親親」、「台上唱親親，台下演MV！」曾沛慈和圈外人孫立衡（Peter）結婚約4年，她過去受訪時透露，夫妻倆不僅每天都會親親，有時候她工作回家不會立刻卸妝，當老公問：「為何還不趕快去卸妝？」曾沛慈則俏皮回答：「因為我想讓你看到我公主般的樣貌啊！」沒想到，老公竟誇讚她素顏也很漂亮，突如其來的讚美讓曾沛慈開心不已，兩人私下甜蜜互動宛如偶像劇。