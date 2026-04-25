我是廣告 請繼續往下閱讀

本季旅外在日本職棒西武獅隊打拚的台灣重砲林安可，不僅以強大的長打能力聞名，帥氣外型更橫掃亞洲。近日，社群平台上瘋傳一位正妹女粉絲與林安可的合照，其精緻如精靈般的面容與兩人的「最萌身高差」引發網友熱議。有網友認出，這位女粉絲身分大有來頭，竟是日本前偶像團體成員、現任演員兼製作人的太田みづき（Ota Mizuki）。這位被網友直呼「太頂了」的女粉絲太田みづき，身高僅149公分，站在身高184公分的林安可身邊顯得極度嬌小可人。太田みづき日前在個人社群X（原Twitter）上分享了與林安可的合照，並興奮地展示拿到林安可簽名球衣的喜悅，甚至打上「\神/」的字樣，完全展現了鐵粉的迷妹心情。今天林安可對樂天金鷹發揮出色，繳出3安4打點、以及1發全壘打的成績，太田みづき也在社群貼文中提到：「林安可選手的全壘打真的太厲害了！」不僅在現場幫林安可加油，回到日本後也持續關注賽事。她在X上擁有超過1.6萬名追蹤者，Youtube頻道更擁有高達8.1萬名訂閱，在網路社群頗具影響力。現年20多歲的太田みづき出身於埼玉縣，演藝經歷極其豐富，曾是偶像團體「BAKUMON」的成員，於2025年3月正式畢業，現已轉型為偶像團體「NOFRAME」的製作人。她還參與過多部電視劇演出，包括日本電視台《ど根性ガエル》以及2025年12月播出的《欲しがり女子と、訳あり男子。》中擔綱主角。太田身為埼玉西武獅的資深球迷，她曾在2025年5月11日獲邀在西武巨蛋（Belluna Dome）為「西武獅VS千葉羅德」之戰擔任開球嘉賓。這張跨越國界的球迷合照曝光後，留言區瞬間炸鍋。網友紛紛表示：「這身高差也太萌了」、「這女球迷真的很可愛」、「不知道該羨慕安可，還是羨慕女粉絲」。