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台積電是不缺人愛，但「漲不贏」台積電的股票，可能就會被投信割愛。

金管會近日正式放寬國內股票型基金及主動式ETF投資限制，從單一公司持股佔比10%的投資限制，上調到25%。對此，財經專家阮慕驊表示，這也讓台積電昨日大漲了5%，也把大盤帶上了歷史新高，而此次放寬儼然就是「台積電條款」，他認為，台積電依舊不缺人愛，但他示警未來「漲不贏」台積電的股票，可能就會被投信割愛！阮慕驊在臉書上發文表示，台股連續兩天大震盪，但「護國神山」仍是䇄立不搖，台積電昨日更是大漲5%，硬是把大盤帶上了歷史新高。而投資人可能也很納悶，昨天護國神山在「怒什麼」？阮慕驊指出，金管會正式發函，宣布放寬國內股票型基金及主動式 ETF 對於單一個股的投資比率限制，由原先的淨資產價值10%上限，有條件調高至25%。根據新規，若單一上市股票佔證交所加權指數權重超過10%，投信基金投資該檔個股比重即可放寬至最高25%。阮慕驊直言，他認為，根據外資機構摩根大通（小摩）試算，如果投信把台積電佔ETF整體成分股比例補到25%，大約要買2000億元。然而，這樣的新規恐怕要讓其他個股企業繃緊神經，可能「挫咧等」！阮慕驊示警，無論如何，