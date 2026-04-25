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中華職棒中信兄弟今（25）日在大本營洲際球場迎戰富邦悍將，此役雙方皆由洋投掛帥，由勝騎士（Mario Sanchez）交手魔力藍（Shawn Morimando），形成一場低比分的投手戰。兄弟在4局下靠著2支安打、2次保送攻下1分，也是此役唯一1分，勝騎士主投7局無失分，兄弟牛棚也成功守住領先優勢，終場就以1：0完封悍將，收下3連勝，悍將則是吞下3連敗，本季勝率首度跌破5成。前3局雙方無分數進帳，4局下兄弟展開攻勢，黃韋盛、陳俊秀在一出局後接連敲安，雖然許基宏遭到三振，但詹子賢、岳東華大開選球眼，從魔力藍手中連續選到保送，替兄弟先馳得點，取得1：0領先。勝騎士前6局完美壓制悍將打線，未被攻下分數，7局上勝騎士續投，邦力多（Luis Liberato）在一出局後敲安，並藉由隊友推進上到二壘，悍將啟用代打戴培峰，面對得點圈危機，勝騎士讓戴培峰敲出一壘滾地球出局，成功化解失分危機。勝騎士投滿7局退場休息，兄弟於8局上啟動牛棚，呂彥青登板，一上場就保送李宗賢，悍將採取短打戰術，將李宗賢送上二壘，呂彥青隨後解決葉子霆，悍將再度啟用代打王勝偉，兄弟也順勢選擇換投，由蔡齊哲登板後讓王勝偉敲出外野飛球出局，成功「拆彈」，守住兄弟1分領先優勢。9局上李振昌登板「關門」，雖然在兩出局後被邦力多敲安，但仍順利抓下此役最後1個出局數，終場兄弟就以1：0完封悍將，收下3連勝，悍將則是吞下3連敗，本季勝率首度跌破5成。