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洛杉磯道奇隊日前在客場以3：0擊敗舊金山巨人隊，避免了系列賽遭到橫掃。然而，該系列賽首戰發生的「辱罵事件」餘波盪漾。巨人隊韓籍球星李政厚今（25）日受訪時證實，道奇隊捕手拉辛（Dalton Rushing）已私下對他表達歉意，雙方已達成和解。李政厚也感嘆，美國與韓國在處理球場衝突的文化上確實存在顯著差異。事件起源於系列賽首戰，李政厚在衝回本壘時遭到拉辛觸殺出局，隨後傳出拉辛對其口出髒話。在後續的比賽中，巨人隊王牌投手韋伯（Logan Webb）對拉辛投出一記胸部高度的觸身球，被道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）質疑為蓄意報復，而拉辛上壘後也以激烈的滑壘衝撞對手內野手作為回擊，場上氣氛一度降至冰點。韋伯賽後雖然帶著笑意否認蓄意投人，宣稱只是「內角失控」，但這場「報復性死球」的爭議已在社群媒體引發熱烈討論。根據韓國媒體《MK Sports》報導，李政厚今日首度對此公開說明。他透露拉辛已經直接向他致歉，雙方誤會已經冰釋。李政厚表示：「當時的情況其實沒有非要丟人的理由，韋伯是否故意只有他自己知道，我不清楚。」有趣的是，李政厚也分享了他對大聯盟文化的觀察。他指出：「在韓國，通常發生衝突後，雙方坐下來談談、彼此道歉就能解決問題；但在這裡（MLB），事情似乎沒那麼容易解決。」他認為，大聯盟這種透過場上實際行動（如觸身球或激烈滑壘）來「私了」的潛規則，是其獨特的棒球文化。