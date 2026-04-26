我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊與芝加哥小熊隊今（25）日展開系列賽首戰，場外關於「大谷規則」的舌戰也再度升級。小熊隊總教練康塞爾（Craig Counsell）在賽前重申他對現行規則的不滿，雖然他澄清先前的發言遭到媒體「斷章取義」，但他仍強調，這項讓道奇隊能比其他球隊多帶1名投手的規則「並不完善」。根據大聯盟現行規則，26人名單中投手上限為13人。然而，由於大谷翔平（Shohei Ohtani）具備「二刀流」資格，不佔用投手名額，這使得道奇隊在實務上可以編制14名投手，相較於其他球隊擁有更靈活的牛棚調度空間。康塞爾先前曾對此公開質疑：「這讓人無法理解，只有特定球隊受益，是非常奇怪的規則。」道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）則回擊，任何球隊只要擁有像大谷這樣的球員，都能享有同樣的待遇。今日賽前，康塞爾再度被問及此話題，他首先對先前的強硬發言做出解釋：「那是在回答另一個問題時的內容，媒體往往只會擷取最引人注目的部分。」他強調，這項討論並非要針對大谷翔平本人，也不是道奇隊的錯。康塞爾隨後話鋒一轉，直言：「這不是道奇的問題，也不是大谷的問題，而是規則本身不好。」當記者進一步追問規則具體哪裡有問題時，康塞爾語帶保留地表示：「這點留給各位去思考，這是一個值得討論的好課題，也有討論的價值。」儘管康塞爾對規則頗有微詞，但他在戰術執行上顯然技高一籌。小熊隊在今日比賽中演出逆轉秀，最終以6：4擊敗道奇，豪取10連勝。而被議論核心的大谷翔平今日表現低迷，單場3打數無安打並慘吞3次三振。這場關於公平性的爭論，隨著大谷翔平持續以唯一的「二刀流」身份活躍於大聯盟，短時間內恐難以平息。各隊總教練如何看待這項特殊待遇，將成為本季場邊最具話題性的角力。