洛杉磯道奇隊今（25）日特別為日本官方球迷會舉辦線上Q&A活動，邀請陣中強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）與粉絲即時互動。根據日媒《Sponichi Annex》報導，山本不僅大方分享私下不為人知的穿搭美學，還談到了超人氣愛犬「Carlos」的近況。面對球迷敲碗希望Carlos能像大谷翔平的愛犬「Decoy」一樣登場開球，山本由伸卻面露苦笑，揭開了一個令人哭笑不得的原因。
山本由伸喜歡簡單的穿搭 自爆與隊友大撞包
平時就以熱愛愛馬仕（Hermès）、路易威登（Louis Vuitton）等精品著稱的山本由伸，是道奇公認的時尚教主，去年更入選《VOGUE》雜誌的「55位最佳著裝人物」。面對球迷好奇詢問是否有專業造型師，山本親自解答：「平常其實沒有造型師，私下的服裝都是我自己挑選的。」
日媒《Sponichi Annex》報導指出，山本透露自己偏好簡單、穩重的風格，雖然會參考品牌友人或店員的建議，但最終決定權仍在自己手中。山本加碼自爆在休賽季於機場相中一款精品包，當下心滿意足地入手，沒想到回到球隊後，「後來才發現赫南德茲（Kiké Hernández）竟然拿著一模一樣的包包，當時真的嚇了一跳。」
卡洛斯難開球？山本：牠有亂撒尿的習慣
除了時尚話題，球迷最關心的莫過於山本在2024年從收容所領養的愛犬卡洛斯。當被問到卡洛斯是否會受邀擔任始球式嘉賓時，山本笑說：「卡洛斯對玩耍完全沒興趣，不玩球、也很少跑步，只有吃飯時才會突然興奮地跑起來。」
山本隨後無奈地補充，卡洛斯目前連道奇球場都還沒辦法進去，「因為牠有到處『留記號』的習慣。基於這個理由，要進行開球式恐怕非常困難。」
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平時就以熱愛愛馬仕（Hermès）、路易威登（Louis Vuitton）等精品著稱的山本由伸，是道奇公認的時尚教主，去年更入選《VOGUE》雜誌的「55位最佳著裝人物」。面對球迷好奇詢問是否有專業造型師，山本親自解答：「平常其實沒有造型師，私下的服裝都是我自己挑選的。」
日媒《Sponichi Annex》報導指出，山本透露自己偏好簡單、穩重的風格，雖然會參考品牌友人或店員的建議，但最終決定權仍在自己手中。山本加碼自爆在休賽季於機場相中一款精品包，當下心滿意足地入手，沒想到回到球隊後，「後來才發現赫南德茲（Kiké Hernández）竟然拿著一模一樣的包包，當時真的嚇了一跳。」
卡洛斯難開球？山本：牠有亂撒尿的習慣
除了時尚話題，球迷最關心的莫過於山本在2024年從收容所領養的愛犬卡洛斯。當被問到卡洛斯是否會受邀擔任始球式嘉賓時，山本笑說：「卡洛斯對玩耍完全沒興趣，不玩球、也很少跑步，只有吃飯時才會突然興奮地跑起來。」
山本隨後無奈地補充，卡洛斯目前連道奇球場都還沒辦法進去，「因為牠有到處『留記號』的習慣。基於這個理由，要進行開球式恐怕非常困難。」