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日本職棒埼玉西武獅隊的台灣重砲林安可（Lin An-Ko），在今（25）日對陣樂天金鷲隊的比賽中，全場繳出3安打、4分打點，其中包括一發飛行距離達395英呎的2分全壘打。憑藉此場猛打賞表現，林安可衡量打者進攻能力的關鍵數據「OPS（整體攻擊指數）」大幅竄升至.709，躍居西武獅隊內第3名，成為球隊打線不可或缺的支柱。林安可今日在第8局兩出局一壘有人的關鍵時刻，瞄準樂天投手西垣雅矢（Mashaya Nishigaki）一顆時速149.2公里的失投直球，以高達176.5公里的擊球初速將球掃出牆外。這記2分砲不僅是林安可本季第2號全壘打，其24度的完美仰角也讓這球飛行了395英呎。賽後林安可表示：「只要壘上有跑者，我始終意識著要打出安打將隊友送回本壘。很高興能為球隊勝利做出貢獻。」他今日全場5打席中，包含安打、安打、保送、三振及全壘打，展現極佳的擊球狀態。這場比賽的爆發，讓林安可的各項指標性數據大幅翻新。在坐了兩場板凳後，林安可此役將原本.616的OPS一舉拉升至.709。目前他在全太平洋聯盟的打者OPS排名中位列第18位，而在西武獅隊內更是高居第3名，僅次於目前受傷缺陣的打線主力。日本球迷對於林安可與隊友卡納里奧（Alexander Canario）的表現給予高度肯定，認為這兩位新洋助人正在逐步適應日職節奏。更有球迷表示，隨著西武獅隊傷兵逐漸回歸，教練團將面臨「奢侈的煩惱」，不知該如何安排這些手感火燙的打者。西武獅隊今日全場擊出本季最多的14支安打，攻下9分寫下近期火力新高。林安可在賽後誓言，希望能在接下來的比賽中持續保持這種表現，協助球隊爭取更多勝利。