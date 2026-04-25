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中華職棒味全龍今（25）日作客桃園球場，踢館樂天桃猿，此役前8局雙方以1：1平手，9局上龍隊突破桃猿終結者朱承洋，4安加上高飛犧牲打，單局攻下3分奠定勝基，終場龍隊就以4：1擊退桃猿，持續坐穩龍頭，加上台鋼雄鷹不敵統一7-ELEVEn獅，雙方勝差拉開至1.5場。龍隊此役推出「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）交手桃猿洋投艾菩樂（Tyler Eppler）。龍隊在3局上先發制人，郭天信在一出局後敲出二壘安打，藉由推進上到三壘，劉基鴻把握機會，右外野安打助龍隊先馳得點，取得1：0領先。前5局落後1分的桃猿，6局下展開反攻，林子偉從伍鐸手中敲出陽春砲，替桃猿追平戰局，雙方形成1：1平手。艾菩樂與伍鐸此役都投滿7局才退場，雙方都在第8局啟動牛棚，桃猿陳冠宇、龍隊陳冠偉都中繼1局無失分。9局上朱承洋登板，遭到龍隊打線狙擊，李凱威、王順和連續敲安，助龍隊攻下超前分，隨後張政禹補上高飛犧牲打，龍隊取得3：1領先。龍隊趁勝追擊，蔣少宏、郭天信再用2支安打換回1分，龍隊取得4：1領先。9局下林凱威登板「關門」，送出3上3下，終場龍隊就以4：1擊退桃猿，持續坐穩龍頭，加上雄鷹不敵獅隊，雙方勝差拉開至1.5場。