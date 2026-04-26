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▲Plaud NotePin S AI智慧錄音膠囊提供多種配件，包含磁性別針、夾子、手環與掛繩。（圖／記者周淑萍攝）

Plaud是什麼？

▲Plaud NotePin S AI智慧錄音膠囊外型大約只有一個拇指大小，相當方便隨身攜帶。（圖／記者周淑萍攝）

新增凹槽實體按鍵：錄音狀態更明確

4種佩戴方式：不用手持，訪談開會更自然

輕觸標記重點：長訪談整理更省力

AI摘要能省時間：但仍建議人工確認

▲記者最常使用的就是夾式配件，方便夾在受訪者衣領，提高收音品質。（圖／記者周淑萍攝）

手機可以錄音，iPhone還能直接轉成文字，工作時還需要錄音筆嗎？如果經常有製作會議記錄的需求，Plaud NotePin S AI智慧錄音膠囊會是提高工作效率的好幫手。記者實際測試，NotePin S膠囊小巧設計方便攜帶配置，支援長按錄音、輕觸標記重點，並可將錄音內容轉成逐字稿、摘要與可搜尋資料，能減少會後整理、訪談重聽與尋找關鍵句的時間；目前機身售價為5690元，並不算便宜，每月提供300分鐘免費音檔轉文字，正常狀態來看，大多都還能應付需求。Plaud其實就像是AI錄音筆，透過錄音裝置像卡夾式的Note Pro以及膠囊形狀的NotePin S，和App整合後，可以把對話內容轉為逐字稿、摘要、會議重點，甚至變成可搜尋的知識資料庫。官方資料指出，Plaud目前支援112種語言轉寫、發言人自動標記與專業詞彙自訂等功能，鎖定會議紀錄、訪談整理、創作者內容產出等工作場景。實際使用NotePin S後，最明顯的好處是變得更方便，以記者的工作來說，採訪時通常會用手機錄音後轉寫逐字稿，但如果在採訪現場，手機放太遠怕收音不清楚，或是採訪到一半突然有電話，可能會造成錄音中斷，要是同時又要拍照又要錄音就更麻煩，NotePin S算是可以解決上述痛點。Plaud NotePin S延續NotePin系列招牌的膠囊外型與輕巧設計，操作時比單純觸控更直覺。實測時，長按即可啟動錄音，輕按則能標記重點。實體按鍵的好處是手感更明確，使用者比較容易判斷自己是否已經成功按下，不會像純觸控操作那樣擔心「到底有沒有錄到」。對需要臨時採訪、會議紀錄或快速捕捉靈感的人來說，這項設計能降低操作不確定感。NotePin S外型小巧，機身大小約略接近一根大拇指，攜帶負擔不高。它支援磁性別針、夾子、手環與掛繩等4種佩戴方式，可依照不同使用情境切換。實際使用時，最方便的是不用一直手持裝置。無論是別在衣服上、夾在領口，或掛在胸前，都能自然記錄對話。採訪時也不用一直把手機放在桌上或拿到受訪者面前，互動感會更自然；對上班族來說，開會時也能空出雙手做筆記、看簡報或操作電腦。NotePin S支援即時標記功能，聽到重要內容時只要輕觸按鍵，就能把當下片段標註起來。這項功能在實測中相當實用，尤其適合訪談、會議、簡報或課程這類資訊量大的場合。如果只是全程錄音，AI仍能在事後協助摘要；但若使用者在過程中主動標記重點，整理速度會更快。像是受訪者提到關鍵數據、重要觀點、會議結論，或是適合引用的金句，當下先標記，回頭就不用在一大段逐字稿中慢慢翻找。對需要快速抓小標、標題句或引言的內容工作者來說，這點特別有感。Plaud的AI摘要功能確實能減少會後整理時間。錄音結束後，系統可先將內容整理成重點摘要、會議結論、待辦事項或訪談架構，讓使用者不用從零開始重聽與整理。Plaud也可將錄音內容轉化為可搜尋資料，並透過Ask Plaud形成資料庫，方便事後回溯關鍵資訊，延伸應用在會議追蹤、專案決策或稿件整理上。對經常需要處理大量對話內容的人來說，能有效壓縮錄完之後才開始整理的隱形工時。不過，AI摘要仍不是最終定稿。實測後會發現，遇到專有名詞、人名、數字或語氣細節時，整理內容仍可能出現誤差。因此比較建議把AI摘要當成第一版整理工具，最後仍要回頭檢查逐字稿與原始錄音，確認內容正確後再使用。目前機身售價為5690元，每月提供300分鐘免費音檔轉文字，已正常狀態來看，大多都還能應付需求。