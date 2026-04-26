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▲厄萊茲本季在23場比賽中繳出3成00打擊率，雖然長打能力平平，但他作為聯盟頂尖的「擊球機器（Contact Hitter）」，能有效優化洋基時而斷層的打線。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊開季表現強勁，目前以16勝9敗戰績位居美聯東區龍頭。然而，就在球隊正準備迎接傷兵回歸之際，一則關於「基特接班人」沃爾皮（Anthony Volpe）的交易傳聞迅速引起討論。根據美媒《SI.com》提出的最新模擬交易方案，洋基隊應該要考慮將這名曾被寄予厚望的游擊新星送往舊金山巨人，換取年薪1200萬美元（約合新台幣3.7億元）、曾兩度奪下打擊王的明星內野手厄萊茲（Luis Arraez）。沃爾皮自出道以來便被視為傳奇球星基特（Derek Jeter）的接班人，但其職業生涯前3年的表現卻不如預期，高三振率（連續3季超過150次三振）與不穩定的打擊手感，讓洋基球迷漸失耐心。加上沃爾皮去年遭遇肩唇擴張撕裂重傷，目前正在小聯盟3A進行復健賽，其在隊中的未來定位已出現動搖。體育記者Ryan Shea指出，換取厄萊茲能為洋基打線提供極其穩定的打擊率。厄萊茲本季在23場比賽中繳出3成00打擊率，雖然長打能力平平，但他作為聯盟頂尖的「擊球機器（Contact Hitter）」，能有效優化洋基時而斷層的打線。厄萊茲目前身扛1年1200萬美元的合約，相較於還在薪資仲裁前階段的沃爾皮，其成本顯然較高。但厄萊茲具備極高的打擊下限，對於追求奪冠的洋基來說，是一名能即時貢獻戰力的即戰力球員。沃爾皮近期在3A復健賽中頻頻亮相，交易流言也隨之升溫。報導指出，洋基管理層目前正密切觀察沃爾皮手術後的復原狀態，這將決定他們對這名24歲游擊手的最終耐性。如果沃爾皮回歸大聯盟後依然無法找回狀態，這則驚人的交易傳聞恐將在交易截止日前成真。對於是否該交易沃爾皮，紐約媒體與球迷反應兩極。支持者認為厄萊茲的打擊穩定度是洋基奪冠所需的最後一塊拼圖；反對者則認為，沃爾皮年紀尚輕且守備潛力巨大，不應輕易放棄這名曾被視為球隊未來的核心人物。隨著柯爾（Gerrit Cole）與羅登（Carlos Rodon）等強投也即將回歸，洋基隊的陣容調整已進入關鍵階段。沃爾皮能否用表現粉碎交易傳聞，或是最終改披巨人隊戰袍，將是本季大聯盟最受注目的話題之一。