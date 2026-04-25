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115學年度四技二專統一入學測驗（統測）今（25）日登場，首日下午考試科目為國文及英文，而針對今日英文試題內容，全教會評論教師群分析，今年將台灣半導體產業、餐飲鼎泰豐等融入文本，以及女星舒淇釜山影展獲獎也成考題，是一份讓學生提升國際視野與讀懂世界的考卷。全教會表示，整體而言，115學年度統測試題是一份「極具現代感且兼顧實用性」的試題，成功地平衡了技高學生的基本需求與提升國際視野的教育目標，特色包括：試題高度連結技職教育核心，將台灣具備國際競爭力的「半導體產業發展史」與「餐飲服務業國際化（如鼎泰豐）」融入文本，不僅測驗學生對於科技演進、產業轉型與數據分析的語言能力，更引導技術型高中學生透過英文理解家鄉產業在世界地圖上的實務定位與競爭優勢。命題緊扣現代社會關鍵議題，從非選擇題探討「AI假訊息」對社會衝擊的媒體識讀，到綜合測驗與閱讀測驗涉及的「性別平等（女性船長）」與「社會情緒學習（SEL）」。透過《焦慮世代》等當代議題的探究，將語言測驗轉化為公民素養的實踐，引發學生對生命教育、情緒調適及數位時代責任感的深度思考。從個別題目亮點觀察，第8題提到舒淇於釜山影展得到最佳導演、25到28題關於淡江大橋的結構與介紹、39到42題提到台灣在2025年全球提供百分之80的伺服器之內容等，都與時事貼近，並且與學生生活相關。第36題提到「which of the following is the best conclusion for the above passage」，以往較少出現需要學生自行導出結論之題型，選項敘述也較以往長，考驗學生的閱讀及統整能力。題目也加入SEL概念，融入閱讀測驗文章中，如第36到38題提到青少年焦慮及心理健康議題，進一步讓青少年思考如何解決及面對這樣的狀況，呼應教育部近年來重視學生心理健康及素質的方針。而閱讀測驗第29到30題提到部落格（blog）經營的對話，討論資安與隱私保護，提醒學生在數位環境分享資訊時需留意個人隱私（如地址）的保護安全。閱讀測驗第31到32題，要求考生判讀「台灣2004至2024年能源供給趨勢」折線圖，考生需從複雜的折線圖中提取跨越20年的趨勢資訊，測驗長時段數據分析與資訊整合能力。不過，全教會指出，今年英文試題也有爭議題，第30題從文章內容中（對話及部落格內容中）「I found some very interesting reviews….reading them」，答案似乎指向C，但無法完全排除其他選項之可能。既然在對話中提及「Anything I feel like posting」，似乎其他選項也有可能。