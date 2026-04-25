中華職棒統一7-ELEVEn獅今（25）日持續在亞太球場迎戰台鋼雄鷹，進行「南人祭」第2戰，此役獅隊率先於2局下攻下3分，雄鷹馬上在3局上還以顏色，單局打下4分逆轉，不過7局下獅隊吹起反攻號角，邱智呈、林子豪掌握得點圈機會，攻下2分替獅隊要回領先，8局下潘傑楷開轟，替獅隊添加保險分，終場獅隊就以6：4擊退雄鷹，收下「南人祭」2連勝，雄鷹則是吞下2連敗。值得一提的是，獅隊隊長陳傑憲今日進入先發打線，並於7局下敲出本季首安。

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獅隊2局下先馳得點　雄鷹3局上攻下4分反超

此役獅隊推出洋投獅帝芬（Jackson Stephens）交手雄鷹本土王牌「老虎」黃子鵬。獅隊在2局下先發制人，蘇智傑敲安、朱迦恩觸身球上壘，何恆佑擊出適時安打，助獅隊先馳得點，取得1：0領先，隨後陳聖平補上高飛犧牲打，何恆佑兩出局後發動盜壘，林泓弦中外野安打，獅隊單局攻下3分，取得3：0領先。

雄鷹馬上在3局上展開反攻，吳柏萱、陳文杰、曾子祐敲安，雄鷹一出局後攻佔滿壘，吳念庭、王柏融把握得點圈機會，各敲出帶有2分打點的安打，雄鷹單局攻下4分反超，以4：3逆轉領先。

陳傑憲本季首安出爐　獅隊7局下逆轉擊退雄鷹

黃子鵬前6局失3分，7局下續投，獅隊吹起反攻號角，林泓弦在一出局後選到保送，但卻在壘上被牽制出局，不過陳傑憲敲出本季首安，雄鷹選擇換投，王躍霖登板後卻被邱智呈、林子豪敲出安打，一口氣失掉2分，獅隊要回領先，取得5：4領先。

8局下潘傑楷開轟，從許育銘手中敲出本季第2轟，這發陽春砲也替獅隊拉開分差，以6：4領先。9局上鍾允華登板「關門」，演出3上3下，終場獅隊就以6：4擊退雄鷹，收下「南人祭」2連勝，雄鷹則是吞下2連敗。


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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...