我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒味全龍今（25）日作客桃園，9局上突破樂天桃猿終結者朱承洋，以4：1取勝，坐穩龍頭寶座。此役曾因雨2度比賽暫停，但龍隊都沒換投，選擇讓「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）續投，最終繳出7局失1分好投，龍隊總教練葉君璋賽後表示，伍鐸很有經驗，知道怎麼去調整；談到3局下比賽暫停前2度上場找主審交換意見，「伍鐸說球來都已經濕了，這要怎麼比，你看雨有多大，所以是危險啦！」龍隊此役推出老將伍鐸先發，主投7局僅失1分，被敲出2安包含林子偉的陽春砲，另外送出2次三振、2次四壞，最終無關勝敗，牛棚主力陳冠偉中繼1局無失分，拿下1場後援勝，終結者林凱威則是收下本季第4次救援成功。此役雖然準時開打，但比賽過程中曾經因雨暫停過2次，但龍隊都未選擇換投，讓伍鐸一路投到第7局，賽後龍隊總教練葉君璋表示，「我相信伍鐸很有經驗的，應該知道怎麼去調整。」3局下第1次因雨暫停前，葉總曾2度走出休息室，與主審交換意見，葉總說，「雨真的太大，球都濕了怎麼比賽，也有可能打到打者，這樣也不是很好，我認為如果雨太大不能比，就是沒辦法比，不要說要告一個段落，但這樣也不用停了啊。」葉總認為，當下繼續比賽是蠻危險的，伍鐸確實沒辦法在球濕掉的情況下投球，「他說球來都已經濕了，這要怎麼比，你看雨有多大，所以是危險啦！」前8局與桃猿打成平手，9局上突破對方終結者朱承洋，葉總直言，打線很有纏鬥能力，「從比賽開始到最後，幾乎都不會放棄。不管比賽領先或落後，他們都會想辦法堅持到最後，就是我覺得很不一樣的地方。」