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中華職棒味全龍外野手王順和今（25）日在9局上，從樂天桃猿終結者朱承洋敲出致勝三壘安打，助隊以4：1拿下勝利。賽後王順和也親自解釋，日前「龍圈圈」與隊友分享的金句「今天的太陽曬不乾明天的棉被」，他指出，這句話的意思是無論今日的好與壞，看到明日的太陽出來後，就是新的一天，不要再去想前一天的事情，被問到從哪看到的金句，王順和說是自己想到的，更透露平常就會去圖書館看書。此役王順和打先發第6棒、左外野手，前3個打席敲出1安，9局上第4個打席，王順和把握壘上有跑者的機會，敲出超前的三壘安打，也成為此役的勝利打點，生涯第2度拿下MVP，且都是在桃園球場。賽後王順和透露當下的攻擊策略，「當時第一個打者上壘之後，我心裡想的是推進跑者，可是教練團讓我自己打。當下其實蠻想要自己點的，後來我想說，既然教練團相信我，我就把我自己的設定到（球）做好。」王順和指出，自己的目標是高球，「因為一壘有跑者，我怕如果低的球沒打好，可能會造成雙殺，所以我都鎖高的球攻擊。」王順和日前在賽後「龍圈圈」與隊友分享金句「今天的太陽曬不乾明天的棉被」，此話一出，隊友們一時之間無法理解王順和話中涵義，球迷們也各自解讀這句話的意義，王順和今日賽後也親自解釋。王政順說，「我想表達的是，今天不管好的、不好的表現，到明天太陽出來之後，又是新的一天，所以不要去想說昨天發生什麼事，只要想到新的一天，做好自己該做的就好。」被問到從哪看到這金句，王順和卻說，是自己想到的。王順和透露，自己平常會去圖書館看書，「最近都看古裝武俠小說，以前很常借書，（看書）可以好好放鬆，比較不會去想東想西。」