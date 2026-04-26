我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA季後賽首輪戰火持續延燒，多支球隊在關鍵的第四戰（G4）面臨傷兵困擾。丹佛金塊隊在對陣明尼蘇達灰狼隊的系列賽中，正苦於主力前鋒的健康問題；而亞特蘭大老鷹隊與紐約尼克隊的對決中，老鷹隊也傳出內線戰力受損的消息。以下為26日各場關鍵戰役的最新傷情彙整。衛冕軍丹佛金塊隊目前在系列賽面臨嚴峻挑戰，更糟糕的是傷兵名單持續擴大。小將前鋒華生（Peyton Watson）因腿後肌拉傷，確定將缺席明日對陣灰狼隊的第四戰。這將是他自4月1日對陣爵士隊受傷以來，連續第9場比賽高掛免戰牌。除了沃森外，金塊隊先發大前鋒戈登（Aaron Gordon）的健康狀態更令球迷憂心。戈登因小腿緊繃缺席了第三戰，金塊代理教練阿德爾曼（Adelman）表示戈登的復原進度不如預期：「我們本想觀察他的反應，但目前沒有明顯改善，我無法預測明天會發生什麼。」戈登在明日G4的狀態已被列為「出戰成疑（Questionable）」，這對試圖避免陷入1：3落後絕境的金塊隊來說，無疑是巨大打擊。在東區方面，亞特蘭大老鷹隊目前以2：1領先紐約尼克隊，但在明日主場迎擊尼克之前，老鷹隊宣布中鋒蘭戴爾（Jock Landale）因傷將缺席第四戰。蘭戴爾的缺陣可能讓老鷹隊的禁區深度面臨考驗。相較之下，紐約尼克隊則迎來了好消息。根據最新傷兵報告，尼克隊目前全員健康，沒有任何球員被列入名單中。尼克主帥布朗（Mike Brown）在吞下二連敗後，暗示可能會針對G4的先發陣容與輪替做出微調：「在這個時間點，任何選項都在考慮範圍內，包括進攻、防守以及誰先發。」儘管尼克隊全員健康，但老鷹隊後衛麥凱倫（CJ McCollum）在系列賽前三場表現神勇，場均轟下27分且投籃命中率高達50.8%，已成為尼克隊防線的最頭痛難題。目前老鷹隊在系列賽晉級機率的盤口上，已反超尼克隊成為較被看好的一方。金塊與灰狼的第四戰將於台灣時間週日上午開打，尼克與老鷹的對決也緊隨其後。金塊隊能否在戈登缺陣下扳回一城，以及尼克隊能否靠著完整的陣容在客場止敗，將是明日賽事的最大看點。