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▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

湖人對火箭七戰四勝系列賽，火箭主場生死戰G3經延長賽還是108：112輸球，系列賽陷入0：3落後絕境。全世界沒人想過湖人季後賽能闖過火箭這一關，更不會想到湖人在沒有Luka Doncic和Austin Reaves兩名主力後衛情況下還能取得三連勝。老友問我，「火箭為什麼要選擇在三分線外一大步就包夾LeBron James？」我能理解火箭教練Ime Udoka用意和戰略目標。1、41歲老頭LeBron James是湖人全隊最有持威脅性和組織力控球，搶生阻斷老頭持球+決策+成功發起攻勢，更可能破壞湖人進攻體系和手感。2、只要老頭不持球少組織，甚至製造老頭更多失誤，火箭更容易掌握比賽節奏。3、擒賊先擒王，捏住老頭，湖人進攻和體系、半場攻防就很難串連。老頭這場比賽29分、13籃板、6助攻，近乎完美，但也發生8次失誤，湖人上半場順風順水最多領先15分，下半場只得38分，攻勢和發起點都出現當機，Udoka針對性防守和戰略非常成功，可火箭最後決勝40秒領先6分沒能守成，被湖人追平打進延長賽，Udoka針對性防守功虧一簣。我為火箭教練Ime Udoka的G3部署和防守戰略下了註腳，「沒能贏球，再好戰略再英明戰術再好部署都是一場空。」火箭就是一副沒有為季後賽做好準備，對湖人打法戰略用人缺少針對性，加上Kevin Durant系列賽前意外傷停兩場，火箭完全措手不及。系列賽0：3落後局勢，乎等於宣判火箭死刑，接下來Kevin Durant要不要帶傷復出?還真是難題。G3湖人在更意外、更幸運底氣中拿下勝利，有些真話必須說出來。1、湖人教練JJ Redick展現執教能力，建立個人執教風格，樹立湖人新文化，他雖然還沒證明多少，但我可以確認Redick是一名值得期待教練。2、老頭是史上最偉大球員(GOAT)，全世界Michael Jordan死忠鐵粉和老派球迷不必再嘴硬+感傷，但各位可以繼續堅持你的信念和理想。3、湖人一旦晉級第二輪應該是要打雷霆，但湖人還需要拿下第4場勝利，等湖人確定晉級再跟大家分析湖人打雷霆有沒有可能以下剋上。