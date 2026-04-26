NBA季後賽激戰正酣，但對於喜愛華麗進攻、高得分的球迷來說，今年的季後賽恐怕會有點與預期不符。根據《The Athletic》最新數據統計，2026年季後賽開打至今，聯盟陷入了罕見的進攻泥沼，場均得分較例行賽暴跌17分。數據專家指出，這不只是因為節奏變慢，同時進攻籃板與進攻效率也跟著集體大崩盤。
場均少17分！美媒揭露史上罕見得分荒
從《The Athletic》撰寫的專文中數據指出，例行賽期間NBA每場比賽平均能轟下231.2分，但在進入季後賽前14場比賽中，這個數字慘跌至214分。這消逝在空中的17分，創下了近年來最大的落差。相較於2025年的10分落差、2022年僅8分的跌幅，今年進攻的崩壞顯得格外刺眼。
報導指出，這並非單一球隊的表現拉低平均。在當時已經進行的14場比賽中，僅有兩場比賽的總得分接近例行賽水準。即便今年闖進季後賽的球隊，像是波士頓塞爾提克、紐約尼克、休士頓火箭本身節奏就偏慢，但真正的問題不在於「速度」，而在於「效率」。
哨音更多、罰球更多 球員卻手軟了
許多球迷習慣將得分低迷歸咎於裁判季後賽不吹哨，但數據打臉了這一說法。事實上，2026年季後賽的罰球率從例行賽的.260上升到.280，每場平均犯規次數也從39.8次增加到43.4次。這意味著裁判給了更多站上罰球線的機會，但球員的罰球命中率卻從去年的77.9%掉到74.8%，出現了集體軟手的現象。
《The Athletic》深入挖掘後發現，今年季後賽得分暴跌的核心原因可能在於「進攻籃板率的崩盤」。即便今年季後賽有像火箭、拓荒者與活塞這類籃板怪物的存在，季後賽的進攻籃板率卻僅剩24.4%（例行賽為26.0%）。以活塞對魔術的G1為例，活塞的進攻籃板率甚至不到例行賽的一半。專家推測，各隊在季後賽或許為了防範被轉換快攻，戰術性地放棄了衝搶二波籃板的機會，導致效率大打折扣。
享受泥沼戰的「鐵血美學」
目前季後賽8個系列賽中，有7個系列賽的得分與效率低於聯盟平均。這預示著接下來的比賽，恐怕仍會延續這種「泥沼式」的肉搏戰。雖然進攻籃板的減少讓比賽看起來「比較快」，但實際上是掩蓋了更慢的節奏與更低的命中率。
隨著系列賽推進，球員是否能找回手感、重拾禁區統治力仍有待觀察。但在接下來約65場的季後賽中，哪支球隊能率先在這種窒息節奏中找到生存之道，或許就是奪冠的關鍵。
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從《The Athletic》撰寫的專文中數據指出，例行賽期間NBA每場比賽平均能轟下231.2分，但在進入季後賽前14場比賽中，這個數字慘跌至214分。這消逝在空中的17分，創下了近年來最大的落差。相較於2025年的10分落差、2022年僅8分的跌幅，今年進攻的崩壞顯得格外刺眼。
報導指出，這並非單一球隊的表現拉低平均。在當時已經進行的14場比賽中，僅有兩場比賽的總得分接近例行賽水準。即便今年闖進季後賽的球隊，像是波士頓塞爾提克、紐約尼克、休士頓火箭本身節奏就偏慢，但真正的問題不在於「速度」，而在於「效率」。
許多球迷習慣將得分低迷歸咎於裁判季後賽不吹哨，但數據打臉了這一說法。事實上，2026年季後賽的罰球率從例行賽的.260上升到.280，每場平均犯規次數也從39.8次增加到43.4次。這意味著裁判給了更多站上罰球線的機會，但球員的罰球命中率卻從去年的77.9%掉到74.8%，出現了集體軟手的現象。
《The Athletic》深入挖掘後發現，今年季後賽得分暴跌的核心原因可能在於「進攻籃板率的崩盤」。即便今年季後賽有像火箭、拓荒者與活塞這類籃板怪物的存在，季後賽的進攻籃板率卻僅剩24.4%（例行賽為26.0%）。以活塞對魔術的G1為例，活塞的進攻籃板率甚至不到例行賽的一半。專家推測，各隊在季後賽或許為了防範被轉換快攻，戰術性地放棄了衝搶二波籃板的機會，導致效率大打折扣。
享受泥沼戰的「鐵血美學」
目前季後賽8個系列賽中，有7個系列賽的得分與效率低於聯盟平均。這預示著接下來的比賽，恐怕仍會延續這種「泥沼式」的肉搏戰。雖然進攻籃板的減少讓比賽看起來「比較快」，但實際上是掩蓋了更慢的節奏與更低的命中率。
隨著系列賽推進，球員是否能找回手感、重拾禁區統治力仍有待觀察。但在接下來約65場的季後賽中，哪支球隊能率先在這種窒息節奏中找到生存之道，或許就是奪冠的關鍵。