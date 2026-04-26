NBA季後賽火熱開打中，球迷總會討論「究竟什麼樣的球隊才能捧起最終的金盃？」《The Athletic》近日透過大數據分析，檢視了2005年以來所有冠軍球隊的例行賽指標，整理出「57勝門檻」、「攻守效率」以及「投籃有效命中率」等7大核心特質。結果顯示，衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊是唯一「全數符合」的球隊，而洛杉磯豪門湖人則出現「假強隊」的警訊。
指標一：勝場門檻 57勝是「冠軍底線」
歷史數據顯示，過去20年的冠軍隊，除了少數縮水的賽季外，幾乎都能在例行賽拿到至少57勝。本季達標的球隊屈指可數，僅有雷霆、馬刺、活塞符合這項硬指標。
指標二：攻防效率 防守非前10恐難奪冠
「進攻贏得票房，防守贏得冠軍」這句話在數據上依然成立。自2005年以來，只有2018年勇士與2023年金塊在防守效率排在聯盟10名外時奪冠。 今年，金塊、湖人與騎士的防守效率均在聯盟後半段，這對他們的奪冠前景蒙上陰影。反觀馬刺與塞爾提克，是目前唯二攻防效率皆進入聯盟前五的頂尖球隊。
指標三：淨效率值（Net Rating） 前六名才有門票
淨效率值是衡量球隊統治力最精準的指標。歷史上只有2011年的獨行俠能在淨效率值前六名之外奪冠。今年符合這項門檻的球隊只剩下雷霆、馬刺、塞爾提克、活塞、尼克。
指標四：球星成色 第一或第二陣容必備
每個冠軍背後都有超級球星。自2005年起，所有冠軍隊至少都擁有一位入選「年度前二陣容」的球員。隨著65場限制豁免，唐西奇（Luka Doncic）與康寧漢（Cade Cunningham）幾乎確定能夠入選。不過灰狼一哥就沒那麼幸運了，艾德華茲（Anthony Edwards）最終因場次不足無緣個人獎項的角逐資格。
指標五：季後賽經驗 核心需「贏過一輪」
除了大幅更換陣容的球隊，像是2008年的綠衫軍、2020年的湖人外，多數冠軍核心在奪冠前一季都至少贏過一個系列賽。這項指標讓雷霆、金塊、塞爾提克等具備深厚季後賽履歷的球隊更具優勢，也讓年輕的馬刺、活塞面臨挑戰。
指標六：有效命中率（eFG%） 效率決定上限
現代籃球雖然還是很迷信三分彈，但數據顯示，真正的冠軍密碼在於「效率」。自2005年以來，僅有一支冠軍隊的有效命中率排在聯盟第7名外。今年符合高效率投籃指標的強權只有金塊、湖人、雷霆、騎士與灰狼。而尼克（第8）與馬刺（第7）在效率上仍差臨門一腳。
指標七：強隊殺手 勝率需過半
最後一項指標是面對勝率超過50%球隊的紀錄。本季湖人（23勝25敗）與灰狼在這項指標上吞下敗仗，未能達成冠軍球隊應有的強隊統治力。
誰具備冠軍相？
根據《The Athletic》的數據加權與篩選，最終各隊達標數量如下：
奧克拉荷馬雷霆（7項）： 唯一的全滿貫球隊，數據顯示極大機率蟬聯冠軍。
馬刺、活塞、金塊、塞爾提克、尼克（4項）： 屬於緊追在後的追兵，但各有缺憾。
騎士、灰狼（3 項）： 奪冠機率偏低。
湖人、火箭（1項）： 被列為「冒牌者（Pretender）」，多項硬指標顯示競爭力不足。
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歷史數據顯示，過去20年的冠軍隊，除了少數縮水的賽季外，幾乎都能在例行賽拿到至少57勝。本季達標的球隊屈指可數，僅有雷霆、馬刺、活塞符合這項硬指標。
指標二：攻防效率 防守非前10恐難奪冠
「進攻贏得票房，防守贏得冠軍」這句話在數據上依然成立。自2005年以來，只有2018年勇士與2023年金塊在防守效率排在聯盟10名外時奪冠。 今年，金塊、湖人與騎士的防守效率均在聯盟後半段，這對他們的奪冠前景蒙上陰影。反觀馬刺與塞爾提克，是目前唯二攻防效率皆進入聯盟前五的頂尖球隊。
淨效率值是衡量球隊統治力最精準的指標。歷史上只有2011年的獨行俠能在淨效率值前六名之外奪冠。今年符合這項門檻的球隊只剩下雷霆、馬刺、塞爾提克、活塞、尼克。
指標四：球星成色 第一或第二陣容必備
每個冠軍背後都有超級球星。自2005年起，所有冠軍隊至少都擁有一位入選「年度前二陣容」的球員。隨著65場限制豁免，唐西奇（Luka Doncic）與康寧漢（Cade Cunningham）幾乎確定能夠入選。不過灰狼一哥就沒那麼幸運了，艾德華茲（Anthony Edwards）最終因場次不足無緣個人獎項的角逐資格。
指標五：季後賽經驗 核心需「贏過一輪」
除了大幅更換陣容的球隊，像是2008年的綠衫軍、2020年的湖人外，多數冠軍核心在奪冠前一季都至少贏過一個系列賽。這項指標讓雷霆、金塊、塞爾提克等具備深厚季後賽履歷的球隊更具優勢，也讓年輕的馬刺、活塞面臨挑戰。
現代籃球雖然還是很迷信三分彈，但數據顯示，真正的冠軍密碼在於「效率」。自2005年以來，僅有一支冠軍隊的有效命中率排在聯盟第7名外。今年符合高效率投籃指標的強權只有金塊、湖人、雷霆、騎士與灰狼。而尼克（第8）與馬刺（第7）在效率上仍差臨門一腳。
指標七：強隊殺手 勝率需過半
最後一項指標是面對勝率超過50%球隊的紀錄。本季湖人（23勝25敗）與灰狼在這項指標上吞下敗仗，未能達成冠軍球隊應有的強隊統治力。
誰具備冠軍相？
根據《The Athletic》的數據加權與篩選，最終各隊達標數量如下：
奧克拉荷馬雷霆（7項）： 唯一的全滿貫球隊，數據顯示極大機率蟬聯冠軍。
馬刺、活塞、金塊、塞爾提克、尼克（4項）： 屬於緊追在後的追兵，但各有缺憾。
騎士、灰狼（3 項）： 奪冠機率偏低。
湖人、火箭（1項）： 被列為「冒牌者（Pretender）」，多項硬指標顯示競爭力不足。