28歲中國男星張凌赫靠古裝劇《逐玉》爆紅後，微博粉絲上看1847.2萬，昨（25）日下午他久違更新私人貼文，不再是分享廣告、戲劇宣傳照，而是單純分享自己私下拿相機拍照的照片，並寫下「瞄準」2個字，貼曝光不到24小時，就湧入48萬粉絲按讚。大家看了紛紛留言：「哥哥好帥」、「已被俘獲」，還有人看出張凌赫的相機不便宜，直呼：「哥哥玩得太高級了，跟不上怎麼辦」。
張凌赫手持60萬「大砲」 貼文猛吸48萬人按讚
張凌赫昨日下午3點在微博發文，貼出4張他手持相機的照片；只見張凌赫打扮簡約，頭戴黑色帽子、身穿條紋上衣，整個人散發鄰家男孩的氣質。而他手上拿著的相機可不簡單，根據機身上的標誌可以看出是Nikon Z9相機，定價超過14萬元；至於那個超長鏡頭，應該是「NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S」，售價大約在45萬元左右，等於整套設備買下來，近60萬元。
而張凌赫僅在文中寫下「瞄準」2個字，貼文曝光約14小時，就吸引超過48萬粉絲按讚，大家看了紛紛留言，「哥哥好帥」、「請瞄準我」、「攝影師小張已上線」、「已被俘獲」、「哥，這麼重大砲，你要去狙（拍攝）誰」、「搞這麼專業是想幹嘛」、「哥哥玩得太高級了，跟不上怎麼辦」。
張凌赫超愛攝影 片場相機不離身
事實上，張凌赫熱愛攝影早就不是祕密，他經常在片場拍戲時，拿出相機捕捉風景，或是幫其他演員拍照，多次被目睹在相機不離身的畫面，甚至就連練習騎馬時，也都抱著相機調參數，讓粉絲開玩笑調侃，相機就像他的安撫小物「阿貝貝」。即便工作再累，都不忘拍照的興趣，也讓張凌赫被誇是「攝影系男友」。
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張凌赫昨日下午3點在微博發文，貼出4張他手持相機的照片；只見張凌赫打扮簡約，頭戴黑色帽子、身穿條紋上衣，整個人散發鄰家男孩的氣質。而他手上拿著的相機可不簡單，根據機身上的標誌可以看出是Nikon Z9相機，定價超過14萬元；至於那個超長鏡頭，應該是「NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S」，售價大約在45萬元左右，等於整套設備買下來，近60萬元。
而張凌赫僅在文中寫下「瞄準」2個字，貼文曝光約14小時，就吸引超過48萬粉絲按讚，大家看了紛紛留言，「哥哥好帥」、「請瞄準我」、「攝影師小張已上線」、「已被俘獲」、「哥，這麼重大砲，你要去狙（拍攝）誰」、「搞這麼專業是想幹嘛」、「哥哥玩得太高級了，跟不上怎麼辦」。
事實上，張凌赫熱愛攝影早就不是祕密，他經常在片場拍戲時，拿出相機捕捉風景，或是幫其他演員拍照，多次被目睹在相機不離身的畫面，甚至就連練習騎馬時，也都抱著相機調參數，讓粉絲開玩笑調侃，相機就像他的安撫小物「阿貝貝」。即便工作再累，都不忘拍照的興趣，也讓張凌赫被誇是「攝影系男友」。