我是廣告 請繼續往下閱讀

面臨1：2落後絕境的丹佛金塊隊迎來振奮人心的消息！根據ESPN名記查拉尼亞（Shams Charania）最新報導，金塊隊大前鋒戈登（Aaron Gordon）已確定將在今（26）日對陣明尼蘇達灰狼隊的關鍵第四戰（G4）中帶傷復出。這位30歲的硬漢在缺席上一場比賽後，選擇在球隊生死存亡之際挺身而出，試圖為金塊隊扳平戰局。戈登在系列賽第三戰（G3）因左小腿肌肉緊繃遺憾缺陣，失去了這名防守悍將與進攻終結者後，金塊隊在客場以96：113慘敗給灰狼隊，系列賽陷入大比分1-2的不利處境。在G3中，金塊隊改由瓊斯（Spencer Jones）頂替先發，但他出賽28分鐘僅貢獻6分，完全無法填補戈登留下的戰力空缺。雖然金塊當家球星約基奇（Nikola Jokić）在該場比賽砍下27分，但缺乏戈登的掩護與內線衝擊，約基奇在三分線外僅10投2中，進攻打得相當艱難。隨著戈登今日回歸先發陣容，約基奇在內線的壓力可望獲得大幅釋放。根據金塊球團隨後發布的正式消息，戈登已通過賽前測試，確定能參與今日於明尼蘇達舉行的客場賽事。然而，報導指出戈登的小腿傷勢並未完全痊癒，目前尚不清楚教練團是否會對他的上場時間做出限制（Minutes Restriction）。戈登本季在攻防兩端皆是金塊隊的核心，他的回歸不僅提升了球隊的對抗強度，更是提振全隊士氣的強心針。金塊隊目前背水一戰，若能在戈登回歸後成功於客場搶下勝利，將能帶著2：2平手的局面回到丹佛主場。