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洛杉磯道奇隊日籍球星佐佐木朗希今日（26日）在主場迎來本季第5度先發，力拚轉隊後的首場勝利。然而，這場受矚目的「日本內戰」卻在第2局分出高下。小熊隊強打鈴木誠也瞄準佐佐木朗希一顆158公里的火球，直接轟出左中外野牆外。佐佐木今日前4局表現起伏，已失掉3分，且其投球策略遭到大聯盟名將史摩茲（John Smoltz）的嚴厲指教。佐佐木朗希今日在首局雖被擊出安打，但成功靠著雙殺打化解危機。不料進入第2局，在1出局後面對國家隊隊友鈴木誠也，佐佐木在球數2好0壞絕對領先的情況下，與對方糾纏至第5球，結果一顆時速158公里的高角度直球被鈴木誠也逮個正著，擊出左中外野方向的陽春全壘打，幫助小熊先開紀錄。第3局佐佐木雖然送出三振，但隨後出現觸身球與暴投，在兩出局三壘有人的危機下，又被小熊隊打者布許（Michael Busch）敲出右外野適時安打掉分。第4局巴列斯特羅斯（M. Ballesteros）再度從佐佐木朗希手中敲出全壘打，幫助小熊3：2領先。佐佐木朗希在2好球領先時挨轟的選擇，引發全美轉播評論員、名人堂213勝強投史摩茲的不滿。史摩茲在「FOX Sports」直播中直言：「佐佐木必須在球種選擇上學會更多。在打者已經被低空變化球誘惑、處於被動時，他投出的那顆球對打者來說『超甜』。」史摩茲進一步分析，那顆失投球位於好球帶中軸偏高處，卻沒有足夠的變化或引誘效果，「如果已經用低角度球壓制打者，就應該徹底執行低球策略，或是投出更極端的高角度壞球來改變視線。在那種球數下，那是一次不恰當的投球。」佐佐木朗希賽前防禦率高達6.11，且本季戰績為0勝2敗。今日他在個人主題搖頭娃娃日的先發表現依然充滿挑戰，除了要克服控球與配球被識破的問題，還必須面對小熊隊強大的打線壓力。