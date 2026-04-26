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洛杉磯道奇隊與芝加哥小熊隊今（26）日展開系列賽第二戰，兩位日籍球星大谷翔平與鈴木誠也的互動成為焦點。向來與鈴木誠也私交甚篤的大谷翔平，今日在比賽中兩度試圖隔空向這位同學年好友做出手勢打招呼，但鈴木誠也在場上很專注，甚至出現撇頭不理的畫面，相當逗趣。大谷翔平在首局的首打席就揮別連13打席無安打的陰霾，擊出一記左外野前落地的安打。上壘後，大谷隨即展現侵略性，成功盜上二壘，達成今季第2次盜壘。興奮的大谷在站上二壘後，立刻對著守備右外野的鈴木誠也比出俏皮的手勢示好，但遠方的鈴木誠也似乎正專注於賽事，並未給予正面回應。比賽進入第3局，道奇暫以0：2落後。擔任首名打者的大谷翔平展現絕佳耐心，冷靜選到保送上壘。當他走向一壘時，再度轉向右外野方的鈴木誠也發送神祕信號，想引起好友注意。然而，根據現場轉播畫面顯示，鈴木誠也面對大谷的熱情「騷擾」，竟然下意識地臉色一沉，隨即將頭撇向另一方，刻意迴避大谷的視線。這段「熱臉貼冷屁股」的逗趣互動，讓現場轉播員也忍俊不禁。大谷翔平與鈴木誠也同為31歲，兩人在2023年WBC世界棒球經典賽曾共披侍日本隊戰袍。今日鈴木誠也表現極其出色，在第2局面對佐佐木朗希（Roki Sasaki）時轟出一發陽春砲，幫助小熊先開紀錄。或許是為了維持比賽的專注度與敵對意識，鈴木誠也才在場上刻意與好友保持距離。儘管鈴木誠也表面「不理不睬」，但在大谷保送上壘後，隊友曼西（Max Muncy）隨即補上追平比分的2分砲，大谷回到本壘時也顯得興致高昂。