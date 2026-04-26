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洛杉磯道奇隊的「令和怪物」佐佐木朗希於今（26）日在主場掛帥先發迎戰芝加哥小熊隊。由於這天正是球團為他舉辦的搖頭娃娃日，佐佐木帶著全場球迷的期待掛帥先發。而場邊轉播鏡頭捕捉到的一幕暖心畫面，意外讓羅哈斯（Miguel Rojas）成為網路熱議焦點。但此役他還是陷入苦戰，單場挨了兩發全壘打，目前仍在苦尋旅美今季首勝。此役雖然羅哈斯未列入先發名單，但他依然在休息區以自己的方式支持小老弟。日本《NHK BS》轉播鏡頭捕捉到，羅哈斯特別將佐佐木朗希的搖頭娃娃端正地放在休息區護欄上，彷彿「守護神」一般，陪著他一起專注盯著場上的佐佐木投球。這幅大前輩與小娃娃一同督戰的畫面隨即在社群平台X引發瘋傳。球迷紛紛留言感嘆：「羅哈斯真的太愛朗希了」、「看著羅哈斯陪著娃娃一起守望朗希，真的好溫柔」、「羅哈斯總是做出這麼可愛的事情」、「有羅哈斯大老師的加持，朗希今天一定沒問題」。事實上，自佐佐木朗希入團以來，羅哈斯便給予他很多溫暖。不僅主動讓出自己原本穿著的「11」號球衣，改穿其他號碼以圓佐佐木的背號心願，甚至連佐佐木在道奇主場的登場曲《Bailalo Rocky》，據傳也是由羅哈斯親自提案建議。佐佐木朗希此役力拚賽季首勝，首局雖被霍納（Nico Hoerner）敲安，但隨即以雙殺打化解危機。然而到了第2局，面對日籍前輩鈴木誠也，佐佐木的一記失投球遭轟出左中外野方向的陽春砲。隨後佐佐木仍未找回全盛時期的統治力。第3局因保送與暴投陷入危機，遭敲安再失1分；第4局在兩出局後，又被小熊隊捕手巴列斯特羅斯（Balleteros）轟出右外野陽春砲。總計佐佐木在此役前4局便失掉3分。在本場比賽之前，佐佐木朗希本季4場先發僅繳出0勝2敗、防禦率6.11的成績。今日雖然能投出時速超過100英里的火球實力，並送出多次三振，但在關鍵球處理與被長打率上仍顯得吃力。