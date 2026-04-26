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NBA季後賽首輪第四戰（G4）今日（26日）由明尼蘇達灰狼在主場迎戰丹佛金塊，不料開賽僅79秒就發生慘烈意外。灰狼隊先發主力後衛迪文琴佐（Donte DiVincenzo）在一次無對抗的情況下突然倒地，並痛苦地捂住自己的阿基里斯腱（跟腱）部位，隨後在兩名隊友的攙扶下，一瘸一拐地返回更衣室。這起突發傷情不僅讓全場球迷陷入沉默，更為灰狼隊的晉級之路蒙上一層陰影。比賽首節剛進行1分19秒，灰狼隊靠著開局攻勢取得5：0領先，迪文琴佐在受傷前已送出1次助攻。然而在隨後的一次跑動中，迪文琴佐在完全沒有與對手接觸的情況下突然倒下，隨即緊緊抓著腳踝後方的跟腱位置，神情極度痛苦。灰狼隊醫與工作人員立即衝上場查看，主帥芬奇（Chris Finch）也神色凝重地走向前給予擁抱慰問。最終，迪文琴佐無法自行行走，由兩名隊友左右攙扶，一瘸一拐地離開球場返回更衣室接受檢查。灰狼隊隨後被迫換上多森姆（Ayo Dosunmu）頂替其位置。作為灰狼隊不可或缺的首發成員，迪文琴佐在系列賽前3場比賽中表現極其優異，場均能貢獻14.3分、5籃板、5助攻以及2.3次抄截，是球隊陣中第5號得分手，更是外線防守與三分投射的核心。看到隊友遭逢重傷，灰狼另一名主將蘭德爾（Julius Randle）在場邊顯得極為憂鬱，臉上滿是哀傷表情。丹佛當地媒體人馬克羅賓森（Mark Robinson）也在社群媒體上發文表示：「迪文琴佐看起來像是跟腱受傷。我不希望看到任何人受傷，但這對金塊隊來說確實是個轉機。」金塊隊今日雖然有戈登（Aaron Gordon）帶傷復出，但開賽初段仍處於被動。迪文琴佐的意外退場，意味著灰狼隊失去了一名兼具經驗與活力的後場悍將。若後續檢查證實為跟腱重傷，迪文琴佐不僅將缺席剩下的季後賽，更可能面臨長期的職業生涯挑戰。這場關鍵的G4決戰目前仍在激戰中，失去了防守大鎖迪文琴佐的灰狼隊，該如何應對約基奇（Nikola Jokić）帶領的金塊反撲，將考驗教練團的應變能力。