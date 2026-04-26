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洛杉磯道奇隊日籍「令和怪物」佐佐木朗希今（26）日在主場對陣芝加哥小熊隊。儘管靠著隊友強大火力支援，佐佐木5局被敲7支安打、丟4分，靠隊友火力支援獲得勝投候選資格，但他的投球內容卻令美國媒體與球評感到擔憂。佐佐木今日單場慘遭小熊隊打線砲轟3支全壘打，創下旅美以來最差紀錄，過往引以為傲的百哩速球，如今竟被美媒評為「聯盟中最沒威脅的球種之一」。佐佐木朗希今日在第2局先是被同胞巨砲鈴木誠也（Seiya Suzuki）狙擊一顆158公里的直球奪下首分；第4局再被巴列斯特羅斯（Moises Ballesteros）敲出陽春砲超前比分；到了關鍵的第5局，佐佐木再度失守，被阿瑪亞（Miguel Amaya）敲出單場第3發全壘打，讓他在投手丘上垂頭喪氣。雖然道奇隊打線極其給力，在第4局發動猛攻，包含弗里蘭（Alex Freeland）、弗里曼（Freddie Freeman）與赫南德茲（Teoscar Hernandez）接連敲出適時安打，單局灌進6分將比分逆轉為8：3，但佐佐木不穩定的表現仍是場邊焦點。專門報導道奇隊的媒體《Dodgers Nation》記者麥凱恩（Doug McCain）在社群平台發出感嘆：「從日職轉戰道奇後，朗希的直球出現了變化。不論是球速、尾勁還是犀利度，原本預期能壓制大聯盟的這顆球，現在竟然變成了全聯盟最沒有作用的球種之一。」除了速球威力大幅下滑，NHK日本衛星頻道轉播評論員小早川毅彥也指出，小熊隊打者今日對於佐佐木過往極具引誘力的低角度指叉球幾乎完全不出手，「這顯示投球習慣（習癖）可能已經被對手識破了。」小早川建議，如果打者完全不理會指叉球，佐佐木應該更果斷地投向好球帶正中央挑戰。佐佐木朗希此役主投5局失掉4分，雖然在打線護航下極有機會拿下大聯盟生涯首勝，但單場挨3轟與偏高的失分，顯示他尚未完全適應大聯盟的高強度對決。原本被期待能與大谷翔平（Shohei Ohtani）共同撐起道奇看板的佐佐木，目前的防禦率仍在6以上徘徊。