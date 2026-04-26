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在權值股強勢表態帶領下大幅走高，台股周五4月24日終場收在38932.40點，單日大漲1218.25點，漲幅3.23%，改寫波段新高，累計本周台股飆漲超過2000點。展望後市，法人指出，從企業獲利與產業基本面觀察，整體趨勢仍偏正向，只是隨著市場情緒開始擺脫中東局勢雜音干擾，投資人將持續關注國際政經局勢發展、美國貨幣政策動向以及科技產業相關財報表現，評估多頭氣勢能否延續，並觀察量能是否維持高檔，以確認行情的續航力。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，隨著重量級半導體在矽谷舉辦北美技術論壇，發表最新A13和A12製程技術，主要瞄準未來AI和高速運算需求，引起市場高度關注，更為科技產業前景挹注更多信心。在盤面結構方面，蕭惠中分析近期電子與半導體權值股成為攻堅主力，帶動指數大幅反彈；資金明顯回流大型權值族群，支撐大盤快速收復前波跌幅。相較之下，傳產及部分防禦型類股漲勢相對溫和，但整體呈現普遍反彈格局。回到在國際情勢上，蕭惠中指出，儘管中東地緣政治與國際油價波動仍為不確定因素，但短線利空暫時鈍化，加上國際股市回穩與科技族群基本面支撐，帶動投資人風險偏好回升，成為支撐近期台股表現。展望後市，蕭惠中認為，隨著市場情緒開始擺脫中東局勢雜音干擾，投資人將持續關注國際政經局勢發展、美國貨幣政策動向以及科技產業相關財報表現，評估多頭氣勢能否延續，並觀察量能是否維持高檔，以確認行情的續航力。安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷也提到， 從企業獲利與產業基本面觀察，整體趨勢仍偏正向。根據安聯台股投資團隊預估2026年台股整體企業獲利成長率達33% ，動能更勝去年。其中，電子類股依然獲利強勁成長，金融與傳產受惠低基期回升，整體股市結構更健康，台股多頭格局延續。00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人廖本隆則建議，在市場波動度持續拉大，加上類股輪動週期縮短，以及超級財報周的登場，配置上更需要置入主動與多策略的因子，同步檢視基本面，現階段可逐步調整核心高股息策略及超額報酬策略配置比重，掌握第2及第3季除權息旺季潛在收息機會。