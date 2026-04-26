（更新10：42：迪文琴左賽季報銷）

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▲迪文琴佐在一次跑動中無預警倒下，隨即捂住腳踝後側。現場轉播畫面隨後釋出慢動作回放，清晰捕捉到迪文琴佐受傷瞬間，其右小腿肌肉後側出現了不自然的震顫與回彈。（圖／美聯社／達志影像）

NBA季後賽首輪第四戰（G4）丹佛金塊與明尼蘇達灰狼的對決，剛開賽便發生嚴重傷情。灰狼隊先發外線要角迪文琴佐（Donte DiVincenzo）在無對抗情況下倒地。根據慢動作回放與醫學專家解析，迪文琴佐右小腿後側出現明顯的「震顫回彈」現象，這與當年杜蘭特（Kevin Durant）阿基里斯腱斷裂時的情況很相似。最終他也在比賽中傳來賽季報銷的消息，確定今年季後賽無法再上場。根據ESPN記者Shams Charania報導，消息人士透露，迪文琴佐被診斷為右腳跟腱撕裂。本賽季就此結束，需要很長時間才能康復。這對灰狼隊的首發後衛來說無疑是個沉重的打擊。比賽開局僅79秒，灰狼隊雖然取得5：0領先，但迪文琴佐在一次跑動中無預警倒下，隨即捂住腳踝後側。現場轉播畫面隨後釋出慢動作回放，清晰捕捉到迪文琴佐受傷瞬間，其右小腿肌肉後側出現了不自然的震顫與回彈。知名運動醫學博士蘇特勒（Brian Sutterer MD）隨即在社群媒體發文指出：「是的，迪文琴佐這看起來非常像是跟腱（阿基里斯腱）傷勢。即便他能自己走回更衣室，其實說明不了什麼，這就是最典型的受傷機制，通常伴隨著彈響聲。」記者莫瑞（Law Murray）也心碎表示：「該死，那次回放已經顯示了所有我們需要知道的，祝他早日康復。」迪文琴佐受傷時肌肉的「波紋狀回彈」，讓無數球迷聯想起2019年杜蘭特在總決賽受傷，以及去年塔圖姆（Jayson Tatum）曾遭遇的類似驚魂時刻。這類無對抗的肌肉震顫，往往是阿基里斯腱斷裂的臨床指標之一。作為灰狼隊在系列賽中場均貢獻14.3分的第五號得分手，迪文琴佐的缺陣無疑是對球隊防守與三分火力的沉重打擊。主帥芬奇（Chris Finch）被迫在首節就啟用多森姆（Ayo Dosunmu）頂替，場邊的隊友蘭德爾（Julius Randle）更是難掩憂傷情緒，神情落寞。而在另一邊，金塊隊雖然迎來大前鋒戈登（Aaron Gordon）帶傷復出，但表現顯然受到小腿傷勢拖累。根據場邊記者杜蘭多（Bennett Durando）觀察，戈登目前正擔任替補中鋒，但移動與彈跳看起來「明顯不太對勁」，出戰11分鐘僅得2分。這場關鍵的G4決戰，雙方都在承受主力球員折損與傷病帶來的壓力。迪文琴佐若確定跟腱重傷，恐將面臨漫長的復健期。