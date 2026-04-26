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效力於休士頓太空人的台灣強投鄧愷威，今（26）日在對陣紐約洋基的比賽中意外踢到鐵板。他在兩隊平手之際上場後援，卻遭到洋基捕手威爾斯（Austin Wells）陽春砲突襲，僅投0.1局便失分退場。比賽進行到7局上半，雙方戰成2：2平手，太空人決定派出近期表現穩定的鄧愷威鎮守戰局。面對首名打者威爾斯，鄧愷威試圖以93.7英里的高角度四縫線速球壓制，不料這顆球直接被威爾斯逮個正著，掃出右外野超前陽春砲。挨轟後鄧愷威雖迅速穩定情緒，僅用2球就解決麥克曼恩（Ryan McMahon），但隨後面對卡巴耶羅（José Caballero）時，在球數落後下嘗試以內角高伸卡球對決，卻再次被擊出安打。太空人教練團隨即決定更換投手。總計鄧愷威今日僅抓下1個出局數，投9球被敲2安失1分，防禦率略升至2.16。儘管今日表現起伏，但鄧愷威本季的整體穩定度已讓他在休士頓站穩腳跟。大聯盟官網報導中，總教練艾斯帕達（Joe Espada）盛讚鄧愷威的表現「棒透了」，指出他優異的揮空製造能力與不分左右打的壓制力，是牛棚的重要一員。然而，太空人目前先發輪值面臨嚴重的傷兵危機，王牌布朗（Hunter Brown）、哈維爾（Cristian Javier）以及新加盟的日籍投手今井達也皆在傷兵名單中，導致團隊防禦率一度在大聯盟墊底。這讓球團開始思考是否該讓本季最穩定的中繼鄧愷威轉回先發投手？投手教練米勒（Josh Miller）分析，鄧愷威擁有滑球、曲球、伸卡球等5種球路，且對左打者的壓制力彌補了隊內缺少左投的劣勢。米勒表示：「他絕對有資格進入先發討論，但關鍵在於如何逐步拉長他的投球局數。」事實上，鄧愷威本季單場投球數尚未超過40球，若要轉為先發，單場必須負荷70球以上，這對球團而言是一項高風險的決定。若將他調離牛棚，原本就捉襟見肘的後援防線恐將崩潰。對於太空人高層來說，如何最佳化這位台灣強投的戰力，將是球隊重返競爭行列的關鍵變數。