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▲張凌赫親自出手幫粉絲修圖。（圖／微博@張凌赫z）

▲左圖為粉絲上傳的圖片，右圖為張凌赫幫忙修好的圖。（圖／微博@張凌赫z）

28歲中國男星張凌赫以古裝劇《逐玉》爆紅，微博粉絲飆漲到1847萬。而22日有粉絲在他分享風景照的貼文下留言，請張凌赫評價自己的構圖，竟幸運被偶像翻牌，親自出手幫這名粉絲修圖，讓大家都超驚喜。不過有粉絲發現，這已經不是張凌赫第一次幫粉絲修圖，指出只要分享高質量的照片，就常常會釣出張凌赫，直呼：「找到了被張凌赫翻牌的方法。」大讚他太寵粉。張凌赫在22日於微博分享自己拍的風景照，再度吸引大批粉絲朝聖。有粉絲在留言區分享自己拍的照片，寫下：「評價一下我的構圖。」竟直接釣出張凌赫本人現身幫忙修圖，修完還回應：「JPG實在不好調，真眠！」並放上一個扶額落淚的貼圖，搞笑又親民的反應讓大家笑翻，大讚他實在太寵粉。而該名粉絲被張凌赫成功翻牌後，有粉絲開始蒐集張凌赫歷來回應粉絲的共同點，竟發現只要是PO出高質感照片的粉絲，都常常能獲得他的回應，直呼：「找到了被張凌赫翻牌的方法。」還有羨慕表示：「人帥心善，我要是粉絲當場幸福暈過去了，這位粉絲要愛張凌赫一輩子。」事實上，張凌赫熱愛攝影早就不是祕密，他經常在片場拍戲時，拿出相機捕捉風景，或是幫其他演員拍照，多次被目睹相機不離身的畫面，甚至就連練習騎馬時，也都抱著相機調參數。即便工作再累，張凌赫都不忘拍照的興趣，這也讓他被誇是「攝影系男友」。而他近日還PO出手持相機的照片；上面裝上超長鏡頭，整套設備約台幣60萬元。張凌赫超專業的模樣，也引來大批粉絲笑喊：「攝影師小張已上線」、「哥哥玩得太高級了，跟不上怎麼辦。」