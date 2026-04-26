（更新11：02，愛德華茲受傷情況）

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛德華茲（Anthony Edwards）被進攻球員撞到失去重心，下落時左腳膝關節往後反折，角度怵目驚心。（圖／翻攝自轉播畫面）

NBA季後賽首輪第四戰（G4）今（26）日由明尼蘇達灰狼在主場迎戰丹佛金塊，灰狼隊卻在比賽上半場遭遇毀滅性的傷病打擊。射手迪文琴佐（Donte DiVincenzo）疑似跟阿基里斯腱斷裂退場後，當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）也在第二節因左膝蓋嚴重過度伸展，在隊友攙扶下痛苦返回休息室。半場結束，灰狼隊在折損兩名主力的情況下，暫以50：54落後金塊隊。醫學專家Evan Jeffries指出，愛德華茲膝蓋可能出現過度伸展，他擔心最糟的情況可能是前十字韌帶撕裂；至於最好的情況可能是膝骨挫傷，或是關節囊損傷，無疑都需要一些時間休養。而物理治療博士Jeff Mueller則表示，「NBA中這類情況通常是骨挫傷，希望沒有韌帶損傷或半月板撕裂。這可能會非常疼痛，缺席時間也會有所不同，大約1到4周。」比賽進入第二節，灰狼頭號核心愛德華茲在一次防守回合中，左膝與對方球員強烈撞擊。根據重播畫面顯示，愛德華茲的左膝疑似出現了「關節過度伸展（Hyperextension）」現象。這位24歲的超級巨星當場倒地不起，最終在工作人員與隊友的架扶下，才能一瘸一拐地穿過球員通道回到更衣室接受治療。記者斯萊特（Anthony Slater）對此表示，愛德華茲是在試圖阻擋強攻時膝蓋對撞導致傷勢。這對上半場已經失去迪文琴佐的灰狼隊來說，無疑是致命的打擊。早前退場的迪文琴佐，其傷情也持續引發關注。根據慢動作回放，他在無對抗情況下倒地時，小腿肌肉出現明顯的震顫與回彈。醫學專家分析，這正是「典型的阿基里斯腱斷裂」徵兆，情況與當年杜蘭特（Kevin Durant）受傷時極其神似。灰狼隊在短短兩節內同時失去兩位核心外線與頭號得分手，處境極其艱難。儘管灰狼遭遇主力傷退，頂替迪文琴佐上場的多森姆（Ayo Dosunmu）展現極佳拚勁，半場砍下16分維持戰局；里德（Naz Reid）也貢獻11分。然而金塊隊趁虛而入，當家球星約基奇（Nikola Jokić）半場穩健發揮，拿下14分、5籃板與4助攻；穆雷（Jamal Murray）也有13分進帳。